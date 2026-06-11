En vísperas de la inauguración del Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a representantes internacionales.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Previo a esta reuinión, Gianni Infantino agradeció la hospitalidad mexicana y destacó que México será el primer país en organizar tres Copas del Mundo.

Además, Gianni Infantino calificó al Estadio Banorte como una “catedral del fútbol” y subrayó que el torneo será histórico con 48 selecciones y más de seis millones de boletos vendidos, cifra récord.

Entre 2025 y 2026, Gianni Infantino realizó tres viajes a México para los preparativos del Mundial 2026, incluida una visita para la reapertura del Estadio Banorte.

Claudia Sheinbaum recibe a Gianni Infantino en Palacio Nacional (Cortesía)

Infantino: Estadio Banorte es una “catedral del Fútbol” lista para la historia

En el marco de las actividades previas, Gianni Infantino calificó al Estadio Banorte (Estadio CDMX/Azteca) como una “verdadera catedral del fútbol”. Recordó que este recinto está “bendecido por los dioses del fútbol”, al haber sido el escenario de las coronaciones de leyendas como Pelé y Maradona, así como del histórico gol de Manuel Negrete.

El presidente de la FIFA enfatizó que este Mundial 2026 será único al contar por primera vez con 48 selecciones participantes.

Además, informó que la demanda de boletos ha sido sin precedentes, alcanzando una cifra récord de más de 6 millones de entradas vendidas hasta la fecha.

Seguridad y logística del Mundial 2026 en México bajo la lupa

Más allá de la celebración deportiva, la relación entre el Gobierno de México y la FIFA ha incluido una estrecha coordinación logística.

Sheinbaum e Infantino han mantenido comunicaciones para reafirmar los protocolos de seguridad y revisar detalles operativos, como el tráfico en las ciudades sede, con el fin de garantizar una experiencia fluida para los millones de aficionados que se esperan.

Con la recepción oficial en Palacio Nacional, México se declara listo para dar el silbatazo inicial a lo que Gianni Infantino describió como un “Mundial tan espectacular”.