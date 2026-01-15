La Selección Mexicana está a días de tener sus primeros partidos de preparación de este año con miras al Mundial 2026 y la semana entrante, viajará tanto a Panamá como a Bolivia para presentarse en las canchas de ambos representativos nacionales que también se preparan para la cita mundialista o en el caso de los bolivianos, el repechaje que entregará los últimos boletos.
Este jueves 15 de enero, se dio a conocer la lista de convocados por parte del técnico Javier Aguirre para los partidos amistosos ya mencionados de la Selección Mexicana contra Pamaná y Bolivia, la cual está conformada exclusivamente por jugadores de la Liga Mx toda vez que, al no ser Fecha FIFA, no pueden disponer de los elementos que militan en Europa.
Chivas es la base de este llamado toda vez que ocho de sus jugadores fueron considerados por el Vasco Aguirre, siendo la novedad hombres como Richard Ledezma, Bryan González y Brian Gutiérrez, quien apenas llegó al futbol mexicano para este torneo Clausura 2026.
La lista de convocados de la Selección Mexicana para los amistosos contra Panamá y Bolivia ha quedado conformada de la siguiente manera:
PORTEROS
Luis Ángel Malagón | América
Raúl Rangel Chivas
Carlos Acevedo | Santos
DEFENSAS
Richard Ledezma | Chivas
Jorge Sánchez | Cruz Azul
Víctor Guzmán | Monterrey
Israel Reyes | América
Ramón Juárez | América
Eduardo Águila | Atlético de San Luis
Everardo López | Toluca
Jesús Gallardo | Toluca
Bryan González | Chivas
MEDIOS
Luis Romo | Chivas
Érik Lira | Cruz Azul
Denzell García | FC Juárez
Iker Fimbres | Monterrey
Carlos Rodríguez | Cruz Azul
Kevin Castañeda | Tijuana
Obed Vargas | Seattle Sounders
Marcel Ruiz | Toluca
Brian Gutiérrez | Chivas
Diego Lainez | Tigres
Roberto Alvarado | Chivas
Gilberto Mora | Tijuana
DELANTEROS
Ángel Sepúlveda | Chivas
Germán Berterame | Monterrey
Armando González | Chivas
¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Mexicana?
El primero de los dos amistosos de la Selección Mexicana será en contra de Panamá el próximo jueves 22 de enero en la cancha del Estadio Azteca.
Finalmente, irá por el segundo aistoso el domingo 25 de enero, esto frente a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.