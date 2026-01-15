La Selección Mexicana está a días de tener sus primeros partidos de preparación de este año con miras al Mundial 2026 y la semana entrante, viajará tanto a Panamá como a Bolivia para presentarse en las canchas de ambos representativos nacionales que también se preparan para la cita mundialista o en el caso de los bolivianos, el repechaje que entregará los últimos boletos.

Este jueves 15 de enero, se dio a conocer la lista de convocados por parte del técnico Javier Aguirre para los partidos amistosos ya mencionados de la Selección Mexicana contra Pamaná y Bolivia, la cual está conformada exclusivamente por jugadores de la Liga Mx toda vez que, al no ser Fecha FIFA, no pueden disponer de los elementos que militan en Europa.

Convocatoria Selección Mexicana para partidos amistosos vs Panamá y Bolivia:

Chivas es la base de este llamado toda vez que ocho de sus jugadores fueron considerados por el Vasco Aguirre, siendo la novedad hombres como Richard Ledezma, Bryan González y Brian Gutiérrez, quien apenas llegó al futbol mexicano para este torneo Clausura 2026.

PORTEROS

Luis Ángel Malagón | América

Raúl Rangel Chivas

Carlos Acevedo | Santos

DEFENSAS

Richard Ledezma | Chivas

Jorge Sánchez | Cruz Azul

Víctor Guzmán | Monterrey

Israel Reyes | América

Ramón Juárez | América

Eduardo Águila | Atlético de San Luis

Everardo López | Toluca

Jesús Gallardo | Toluca

Bryan González | Chivas

MEDIOS

Luis Romo | Chivas

Érik Lira | Cruz Azul

Denzell García | FC Juárez

Iker Fimbres | Monterrey

Carlos Rodríguez | Cruz Azul

Kevin Castañeda | Tijuana

Obed Vargas | Seattle Sounders

Marcel Ruiz | Toluca

Brian Gutiérrez | Chivas

Diego Lainez | Tigres

Roberto Alvarado | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

DELANTEROS

Ángel Sepúlveda | Chivas

Germán Berterame | Monterrey

Armando González | Chivas

¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Mexicana?

El primero de los dos amistosos de la Selección Mexicana será en contra de Panamá el próximo jueves 22 de enero en la cancha del Estadio Azteca.

Finalmente, irá por el segundo aistoso el domingo 25 de enero, esto frente a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.