La Selección Mexicana vivió un proceso mundialista distinto al no tener que clasificar a la edición 2026. Sin embargo, el 2025, lejos de ofrecer esperanzas estuvo lleno de dudas e incertidumbre.

Portero titular para el Mundial 2026

Defensa lateral derecho en el Mundial 2026

La convocatoria de Álvaro Fidalgo

El regreso de Santiago Giménez tras su operación

El 2025 terminará para la Selección Mexicana con una racha de seis partidos consecutivos sin ganar y un divorcio con su afición, patente con sonoros abucheos.

Ese rompimiento se agudizó con las reacciones que tuvieron referentes de la Selección Mexicana como Edson Álvarez.

Las dudas de Javier Aguirre con su Selección Mexicana rumbo al Mundial

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, abonó en algún momento del 2025 a la incertidumbre rumbo al Mundial, cuando declaró que “hay jugadores que quieren y pueden, y otros que quieren pero quizá no pueden, que no les alcanza”.

Entre las grandes dudas que rondaron a la Selección Mexicana en 2025, destacó la incertidumbre acerca de quién será el portero elegido para ser el titular en el Mundial.

Luis Ángel Malagón tuvo un bajón de nivel llamativo

Raúl Tala Rangel es irregular

Guillermo Ochoa es una incógnita entre su edad y su presente en Chipre

Las dudas de la Selección Mexicana en la defensa lateral derecha rumbo al Mundial

Definir al defensa que cubrirá la defensa lateral derecha fue otra duda que apareció en el andar de la Selección Mexicana en 2025.

Rodrigo Huescas era el elegido, pero su lesión abrió un hueco

Jorge Sánchez y Kevin Álvarez no lo han cubierto satisfactoriamente

Israel Reyes sería el titular, pero no es su posición natural.

El “refuerzo” que ayudaría a despejar las dudas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana fue un tema recurrente durante el 2025, situación que se concretaría a principios del año 2026.

Con la llegada del español a la Selección Mexicana, quien debutaría en el mes de febrero contra Islandia en Querétaro, Javier Aguirre podría acabar con las dudas en su mediocampo.

Santiago Giménez, una seria duda en la Selección Mexicana para el Mundial

El delantero Santiago Giménez ha sido operado del tobillo, y aunque se afirma que estará listo para el Mundial, no deja de ser una duda, pues cualquier tipo de cirugía puede complicarse en la etapa de rehabilitación.

La realidad es que, con más dudas que certezas, el 2025 se terminará para la Selección Mexicana que necesita un cambio radical para aspirar a una actuación digna en su tercer Mundial como país anfitrión.