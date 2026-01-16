La Selección Mexicana presentó su primera convocatoria de 2026 para los amistosos contra Panamá y Bolivia, integrada únicamente por jugadores de la Liga MX.

El anuncio de convocados generó polémica debido a la inclusión de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, quienes ya habían representado a Estados Unidos y deberán gestionar el trámite de la FIFA conocido como One Time Switch para poder vestir oficialmente la camiseta del Tricolor.

Por otro lado, Chivas domina la lista con ocho convocados, consolidándose como la base del equipo de Javier Aguirre.

Polémica en el Tri: Dos convocados jugaron con Estados Unidos

Sin embargo, más allá del número de jugadores convocados a la Selección Mexicana, una situación que generó polémica es que en la lista aparecen dos futbolistas que ya jugaron con Estados Unidos.

Se trata de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, futbolistas que ya iniciaron procesos en la Selección de Estados Unidos, por lo que para representar a México necesitan realizar un trámite ante la FIFA para cambiar de Federación.

El trámite se conoce como “One Time Switch”, un procedimiento que permite a jugadores con dos o más nacionalidades renunciar a una Selección para representar a otra. En el caso de Gutiérrez, su situación podría ser menos problemática, ya que sus juegos con Estados Unidos fueron amistosos y fuera de Fecha FIFA, lo que podría evitarle el trámite.

Brian Gutierrez con las filiales de Estados Unidos (Mexsport / Jose Luis Melgarejo)

Por su parte, Ledezma, tiene un historial con la nación americana que lo obliga formalmente a gestionar el One Time Switch, ya que disputó un torneo oficial con el conjunto estadounidense en el mundial Sub-20 de 2019, por lo que necesita autorización de la FIFA para cambiar definitivamente de selección nacional.

Richard Ledezma levanta la mano para jugar con el Tri en el Mundial 2026 (Luis Fernando Toris)

¿Cuándo son los partidos de la Selección Mexicana?

Los partidos de la Selección Mexicana no serán en Fecha FIFA, por lo que únicamente jugarán futbolistas que militan en la Liga MX.

El primer encuentro de la Selección Mexicana será ante Panamá el jueves 22 de enero a las 19:00 horas, mientras que el duelo ante Bolivia será el domingo 25 de enero a las 13:30 horas.