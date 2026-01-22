México vs Bolivia será uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.
- Partido: México vs Bolivia
- Fase: Amistoso
- Fecha: Domingo 25 de enero del 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ramón Tahuichi Aguilera
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
México vs Bolivia: ¿Cuándo ver el partido amistoso del Tricolor?
El domingo 25 de enero 2026 será el encuentro amistoso de México vs Bolivia, el segundo de los dos juegos de preparación que tuvo la Selección Mexicana en este inicio de 2026.
México vs Bolivia: ¿Dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
El partido México vs Bolivia iniciará a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.
¿Cómo llegan México y Bolivia al partido amistoso del Tricolor?
México y Bolivia llegan con el objetivo de demostrar que ambos están para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.
El último partido de México fue contra Panamá, previo al duelo contra los bolivianos, por lo que el cuadro dirigido por Javier Aguirre intentará sacar una victoria.
Bolivia se prepara para la repesca intercontinental para el Mundial 2026, pero antes tendrá que medirse a la Selección Mexicana, duelo de preparación que será complicado.
¿Cuándo son los próximos amistosos del Tricolor?
Luego del partido ante Bolivia, México tendrá más partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, mismos en los que buscará imponerse.
Estos son los próximos partidos amistosos del Tricolor:
- México vs Islandia | 25 de febrero de 2026
- México vs Portugal | 28 de marzo de 2026
- México vs Bélgica | 31 de marzo de 2026