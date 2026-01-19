México vs Panamá será uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.
- Partido: México vs Panamá
- Fase: Amistoso
- Fecha: Jueves 22 de enero del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Rommel Fernández
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
México vs Panamá: ¿Cuándo ver el partido amistoso del Tricolor?
El jueves 22 de enero de 2026 será el encuentro amistoso de México y Panamá, uno de los dos juegos de preparación que tendrá la Selección Mexicana en este inicio de 2026.
México vs Panamá: ¿Dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
El partido México vs Panamá iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.
¿Cómo llegan México y Panamá al partido amistoso del Tricolor?
México y Panamá llegan con el objetivo de demostrar que ambos están para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.
El último partido de México fue contra Paraguay, mismo que perdió el tricolor por un marcador de 1-2. En tanto, los canaleros jugaron vienen de empatar ante Bolivia a un gol.
¿Cuándo son los próximos amistosos del tricolor?
Luego del partido ante Panamá, México tendrá más partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, mismos en los que buscará que imponerse.
Estos son los próximos partidos amistosos del tricolor:
- México vs Bolivia | 25 de enero de 2026
- México vs Islandia | 25 de febrero de 2026
- México vs Portugal | 28 de marzo de 2026
- México vs Bélgica | 31 de marzo de 2026