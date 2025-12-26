La Selección Mexicana está por iniciar un año fundamental en el 2026, como anfitrión del Mundial en busca de cumplir con varias cuentas pendientes en la cancha.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, tiene enfrente el reto de llevar lejos a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, siendo una de las principales cuentas pendientes del Tricolor.

Estas son las cuentas pendientes de la Selección Mexicana para el 2026:

Acabar con la mala racha de la Selección Mexicana

Afrontar un Mundial sin Guillermo Ochoa como titular

Terminar en primer lugar de Grupo A en el Mundial 2026

Llegar al menos al Quinto partido del Mundial 2026

La revancha de Javier Aguirre con la Selección Mundial en el Mundial

Volver a ganar, la primera cuenta pendiente de la Selección Mexicana para el 2026

La primera cuenta pendiente de la Selección Mexicana en el año 2026 es acabar con la mala racha, en la que suma seis partidos sin triunfo.

Después de ganar la Copa Oro 2025, México jugó seis partidos amistosos, con un saldo de cuatro empates y dos derrotas, ante rivales que jugarán el Mundial 2026

Selección Mexicana (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Afrontar un Mundial sin Guillermo Ochoa como titular; cuenta pendiente de México

Aunque lo más probable es que Guillermo Ochoa sea convocado para jugar su quinto Mundial con la Selección Mexicana, otra cuenta pendiente del Tri es jugar sin ese portero como titular en la edición 2026.

Guillermo Ochoa no fue considerado por el Vasco Aguirre para los amistosos contra Uruguay y Paraguay (MEXSPORT / Adrian Macias)

Terminar en primer lugar de Grupo A en el Mundial 2026; cuenta pendiente de México

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo por definir, y una cuenta pendiente es quedar en primer lugar del Grupo A del Mundial para no complicarse el camino en el torneo.

Grupo de México en el Mundial 2026: Sedes, fechas y horarios de los partidos del Tri (Gabriel Cruz)

Llegar al menos al Quinto partido del Mundial 2026; cuenta pendiente de México

La Selección Mexicana tiene como una gran cuenta pendiente el llegar al menos al Quinto Partido en el Mundial 2026.

El hecho de que el Mundial 2026 lo jugarán más selecciones, vuelve más accesible la posibilidad de que México llegue el Quinto Partido del torneo, aunque hacerlo no significaría redondear un buen torneo.

Revelan quienes votaron por Javier Aguirre en el The Best (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

La cuenta pendiente de Javier Aguirre y la Selección Mexicana en un Mundial

Javier Aguirre y la Selección Mexicana tiene una cuenta pendiente muy grande en los Mundiales, que buscarán saldar en la edición 2026.

El DT de la Selección Mexicana es el tercero con más partidos al frente del Tri, sin embargo, en sus dos Mundiales dirigidos no logró el objetivo de llegar lejos.

En el Mundial Corea-Japón 2002, la Selección Mexicana terminó en primer lugar d esu grupo, pero cayó en octavos de final ante Estados Unidos.

Años más tarde, en Sudáfrica 2010, la Selección Mexicana se despidió con goleada ante Argentina.