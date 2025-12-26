La Selección Mexicana está por iniciar un año fundamental en el 2026, como anfitrión del Mundial en busca de cumplir con varias cuentas pendientes en la cancha.
Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, tiene enfrente el reto de llevar lejos a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, siendo una de las principales cuentas pendientes del Tricolor.
Estas son las cuentas pendientes de la Selección Mexicana para el 2026:
- Acabar con la mala racha de la Selección Mexicana
- Afrontar un Mundial sin Guillermo Ochoa como titular
- Terminar en primer lugar de Grupo A en el Mundial 2026
- Llegar al menos al Quinto partido del Mundial 2026
- La revancha de Javier Aguirre con la Selección Mundial en el Mundial
Volver a ganar, la primera cuenta pendiente de la Selección Mexicana para el 2026
La primera cuenta pendiente de la Selección Mexicana en el año 2026 es acabar con la mala racha, en la que suma seis partidos sin triunfo.
Después de ganar la Copa Oro 2025, México jugó seis partidos amistosos, con un saldo de cuatro empates y dos derrotas, ante rivales que jugarán el Mundial 2026
Afrontar un Mundial sin Guillermo Ochoa como titular; cuenta pendiente de México
Aunque lo más probable es que Guillermo Ochoa sea convocado para jugar su quinto Mundial con la Selección Mexicana, otra cuenta pendiente del Tri es jugar sin ese portero como titular en la edición 2026.
Terminar en primer lugar de Grupo A en el Mundial 2026; cuenta pendiente de México
La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo por definir, y una cuenta pendiente es quedar en primer lugar del Grupo A del Mundial para no complicarse el camino en el torneo.
Llegar al menos al Quinto partido del Mundial 2026; cuenta pendiente de México
La Selección Mexicana tiene como una gran cuenta pendiente el llegar al menos al Quinto Partido en el Mundial 2026.
El hecho de que el Mundial 2026 lo jugarán más selecciones, vuelve más accesible la posibilidad de que México llegue el Quinto Partido del torneo, aunque hacerlo no significaría redondear un buen torneo.
La cuenta pendiente de Javier Aguirre y la Selección Mexicana en un Mundial
Javier Aguirre y la Selección Mexicana tiene una cuenta pendiente muy grande en los Mundiales, que buscarán saldar en la edición 2026.
El DT de la Selección Mexicana es el tercero con más partidos al frente del Tri, sin embargo, en sus dos Mundiales dirigidos no logró el objetivo de llegar lejos.
En el Mundial Corea-Japón 2002, la Selección Mexicana terminó en primer lugar d esu grupo, pero cayó en octavos de final ante Estados Unidos.
Años más tarde, en Sudáfrica 2010, la Selección Mexicana se despidió con goleada ante Argentina.