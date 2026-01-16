Richard Ledezma es un futbolista mexico-estadounidense que se desempeña como mediocampista y lateral derecho, actualmente integrante del Club Deportivo Guadalajara, uno de los equipos más emblemáticos de la Liga MX.

En enero de 2026 fue convocado por la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero), aunque su situación internacional aún depende de trámites administrativos y de una posible respuesta de Estados Unidos. Te contamos quién es y cómo ha sido su camino en el futbol profesional.

¿Quién es Richard Ledezma?

Richard Ledezma inició su formación en la academia del Real Salt Lake, uno de los proyectos juveniles más sólidos de Estados Unidos. Debutó con el Real Monarchs, equipo filial en la USL, antes de dar el salto al futbol europeo con el PSV Eindhoven.

Durante su etapa en Países Bajos, alternó posiciones entre mediocampista y lateral derecho, participando en competencias europeas de alto nivel, como la Champions League, Europa League y Conference League, además de ganar títulos locales.

En junio de 2025, Richard Ledezma se convirtió en refuerzo de Chivas como agente libre, tras finalizar su contrato con el PSV. Su llegada fue vista como una apuesta estratégica por su versatilidad, experiencia internacional y elegibilidad para la Selección Mexicana.

Richard Ledezma, futbolista del Club Guadalajara. (@richydezma/Instagram )

¿Qué edad tiene Richard Ledezma?

Richard Ledezma nació el 6 de septiembre del 2000, por lo que tiene 25 años a inicios de 2026.

¿Quién es la esposa de Richard Ledezma?

Richard Ledezma está casado con Paola Sánchez, quien suele expresar públicamente su apoyo a la carrera profesional del futbolista a través de redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Richard Ledezma?

Richard Ledezma es Virgo, signo asociado con el análisis, la disciplina y el perfeccionismo.

¿Richard Ledezma tiene hijos?

Hasta el momento, Richard Ledezma y Paola Sánchez no tienen hijos.

¿Qué estudió Richard Ledezma?

Richard Ledezma priorizó su formación deportiva desde la adolescencia, integrándose a academias profesionales en Estados Unidos, por lo que no cursó una carrera universitaria convencional.

¿En qué ha trabajado Richard Ledezma?

Richard Ledezma ha desarrollado una trayectoria internacional que combina futbol formativo, ligas profesionales y torneos continentales: