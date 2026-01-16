La Selección Mexicana tendrá sus dos primeros amistosos de este 2026 ya con la mira en el Mundial. El Tricolor visitará Panamá y Bolivia con jugadores de la Liga MX toda vez que no es Fecha FIFA y por eso no podrán contar con los elementos que militan Europa. Ahí, la figura de Chivas ha cobrado relevancia toda vez que su buen presente le sirvió para ser base del representativo nacional con ocho convocados y no solamente eso, siete juveniles también fueron llamados en buen número al equipo Sub-20.

Fue en el transcurso de la tarde de este jueves 15 de enero cuando se reveló a los elegidos por Javier Aguirre para estos dos amistosos y ahí, destacaron los futbolistas de Chivas al ser una gran mayoría en comparación con otros clubes que también aportan a sus piezas para la preparación de la Selección Mexicana a la Copa del Mundo, así como para compromisos en competencias juveniles.

Los 15 convocados de Chivas a la Selección Mexicana

Raúl Rangel

Brian Gutiérrez

Bryan González

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Ángel Sepúlveda

Luis Romo

Armando González

Sebastián Liceaga (Sub-20)

Cristo Navarrete (Sub-20)

Carlos Hernández (Sub-20)

Yohan Orozco (Sub-20)

Samir Inda (Sub-20)

Santiago Sandoval (Sub-20)

Hugo Camberos (Sub-20)

El factor Milito para que Chivas sea base de la Selección Mexicana

La convocatoria masiva de jugadores de Chivas a la Selección Mexicana no fue indiferente puertas adentro del Deportivo Guadalajara y mediante una publicación en su sitio web, los rojiblancos resaltaron la influencia que el trabajo del técnico Gabriel Milito ha tenido en sus elementos para que puedan potenciar sus condiciones hasta alcanzar sus mejores versiones.

“En el centro de este crecimiento está la mano de Gabriel Milito. Su modelo de juego, basado en la intensidad, la valentía para competir y la riqueza de recursos ofensivos, ha permitido que cada futbolista encuentre su mejor versión. Es un estilo que exige, pero también respalda; que corrige, pero confía. Y hoy, esa confianza se traduce en una convocatoria masiva al Tricolor”, destacaron en Chivas sobre sus jugadores en Selección Mexicana.

En su primer torneo, Gabriel Milito logró llevar a Chivas de manera directa a la Liguilla y pese a la eliminación en Cuartos de Final, de a poco le dio una identidad de juego al Rebaño y en este inicio de semestre ha quedado de manifiesto que son uno de los equipos que mejor futbol practica en el país.

🇲🇽 ¡Una convocatoria muy Rojiblanca! 🐐



😍 ¡Los mejores mexicanos son del Rebaño Sagrado! pic.twitter.com/9GqHEfikjq — CHIVAS (@Chivas) January 16, 2026

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma quieren jugar con México

En medio de todo esto, es importante hacer énfasis en la decisión que han tomado tanto Richard Ledezma como Brian Gutiérrez. Ambos en algún punto de su proceso formativo defendieron a Estados Unidos, pero ahora, han aceptado representar a México.

En la Federación Mexicana de Futbol esperan la documentación correspondiente para que ambos jugadores puedan jugar por México de ahora en adelante y ser participes del cierre de este camino rumbo al Mundial 2026 en el cual querrán meterle dudas a Javier Aguirre a la hora de armar su convocatoria definitiva. En ese sentido, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma quieren aportar a la competencia por un lugar.