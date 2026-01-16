El 15 de enero, se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos de enero. Sí, sabemos que Fidalgo todavía no puede ser elegible, pero hay malas noticias de Kevin Álvarez.

Esta lista no toma en cuenta a jugadores de fuera de la Liga MX, por lo que Kevin Álvarez tuvo que haber estado si quiere ir al Mundial 2026. Los 3 seleccionados del América fueron: Malagón, Ramón Juárez e Israel Reyes.

Por el otro lado, Fidalgo todavía no puede ser elegible, todavía. En febrero cumple 5 años y ahora sí, Javier Aguirre lo puede tomar en cuenta. Incluso, se dice que para ese mes, el Tri tendrá un amistoso para verlo con la verde por primera vez.

Por lo pronto, México jugará contra Panamá, el 22 de enero, y contra Bolivia el 25. Los dos se llevarán a cabo de visitante en los países de los rivales.

¿Se caen del Tri? La razón que pone en riesgo a Kevin Álvarez y Fidalgo

Además de que Kevin Álvarez no está en la lista de la Selección Mexicana para los amistosos de enero, resalta otra cosa, Chivas tiene 8 seleccionados a diferencia de 3 del América.

Entre los llamados de las Chivas, podemos ver que hay dos nombres nuevos: Brian Gutierrez y Richard Ledezma. Dos mexicoamericanos que casualmente, juegan en la posición de Kevin Álvarez y Fidalgo.

Ambos futbolistas tienen un pasado en Estados Unidos, y esta será la primera vez que porten la verde. ¿Será para convencerlos a que elijan este lado? Como sea, tienen nulas posibilidades de ir al Mundial 2026 por su participación en su exselección.

Álvaro Fidalgo (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Otra razón por la que pone en riesgo a Kevin Álvarez y Fidalgo en la Selección Mexicana

Lo que verdaderamente preocupa sobre Kevin Álvarez y Fidalgo, es su pobre nivel que están mostrando en este inicio del Clausura 2026 y finales del Apertura 2025.

Álvarez ya había perdido la titularidad, pero la lesión de Dagoberto Espinoza lo hizo tener minutos. Fidalgo juega, pero también se le un nivel lejos a lo acostumbrado. Estamos a 146 días del Mundial.