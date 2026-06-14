La Selección de Uruguay enfrenta contratiempos para viajar a Estados Unidos debido a problemas administrativos con la aeronave que debía trasladarlos desde Cancún a Miami.

Según el periodista Rodrigo Romano, los papeles oficiales del avión no están avalados para ingresar a suelo estadounidense, por lo que se busca una solución urgente.

El combinado charrúa debe aterrizar máximo a las 19:00 horas para llegar a tiempo a su debut mundialista contra Arabia Saudita, programado para este lunes 15 de junio en Miami.

¿La Selección de Uruguay llegará a su partido del Mundial 2026?

La misma fuente señala que ya se busca una solución urgente para que la Selección de Uruguay pueda llegar a Estados Unidos lo más pronto posible.

“Se está buscando una solución urgente para poder volar de Cancún a Miami pero el avión tiene algunos trámites que no están avalados para el ingreso a suelo estadounidense”, indicó el periodista Rodrigo Romano en sus redes sociales sobre la situación de la Selección de Uruguay.

Asimismo indicó que el combinado charrúa deberá aterrizar máximo a las 19 horas para poder llegar a tiempo a su primer compromiso del Mundial 2026.

Selección de Uruguay enfrenta contratiempos para viajar a Estados Unidos por problemas administrativos. (captura)

¿A quién enfrentará Uruguay en su primer partido del Mundial 2026?

Arabia vs Uruguay se enfrentan en la primera ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo H y será transmitido por la plataforma de ViX el lunes 15 de junio a las 16 horas.