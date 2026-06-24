Uruguay vs España se enfrentan en partido del Grupo H en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 26 de junio a las 18 horas.

Partido: Uruguay vs España

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 26 de junio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: ViX

Uruguay vs España: Día del partido del Grupo H del Mundial 2026

El viernes 26 de junio de 2026 será el partido Uruguay vs España del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo H.

Uruguay vs España: Hora para ver el partido del Grupo H del Mundial 2026

Uruguay vs España iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Akron, de Guadalajara, México

Uruguay vs España: Canal para ver el partido del Grupo H del Mundial 2026

Uruguay vs España podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Uruguay vs España

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 26 de junio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Uruguay vs España en el Mundial 2026?

Uruguay y España se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Uruguay y España comparten el Grupo H junto a Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.