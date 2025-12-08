Uno de los mejores delanteros de la época y de la historia de Uruguay, Luis Suárez, abrió un debate que ha durado décadas y todavía no se logran poner de acuerdo la FIFA, aficionados, y jugadores.

Y es que si vemos la camiseta de Uruguay, se pueden ver que tiene 4 estrellas, es decir, que ganaron 4 Mundiales. ¿Cómo es posible si solo lo consiguieron en 1930 y 1950?

Pues Luis Suárez lo tiene claro.

El uruguayo perdió la titularidad en los Playoffs de la MLS, en cuartos de final y semifinales disputó unos cuantos minutos y en la Final ni uno. Como sea, salió campeón con el joven club.

¿Por qué Uruguay se cuenta 4 Mundiales? La polémica historia que revivió Luis Suárez

Uruguay fue el primer campeón en ganar un Mundial como lo conocemos a día de hoy. En 1930 alzó el Jules Rimet, luego fue protagonista del Maracanazo en 1950 y juntó 2 estrellas.

Sin embargo, una década antes de que la FIFA organizara la primera Copa del Mundo, Uruguay dominaba el futbol internacional. Pues ganaron los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Es por eso que la Federación pelea que tienen que tener 4 campeonatos.

Esto ha sido motivo de críticas y burlas, pues mantienen en sus camisetas las estrellas. Sin embargo, para Luis Suárez no cuentan: "Nosotros tenemos dos y nos otorgaron dos más, pero yo no los cuento. Argentina tiene más mundiales que Uruguay".

La polémica historia de las cuatro estrellas de Uruguay

Como vimos, Uruguay ganó los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. En aquella época, todavía no existían los Mundiales, por lo que la FIFA se organizaba con el comité olímpico en el tema del futbol. Después se separaron y creó la Copa del Mundo.

En 1930 ganó la primera y en 1950 sorprendió a todo Brasil al ganar la segunda. ¿Y las pasadas? Es lo que por años ha peleado la Federación de Uruguay. Pues en los libros de historia de la FIFA de los 80, reconoce que los Juegos Olímpicos también fueron campeonatos del mundo.

La FIFA permitió por años que usaran las 4 estrellas en su camiseta, hasta antes de Qatar, no los iban a dejar. La Federación intervino y con documentos, demostró que sí podían. El tema ha pasado a redes sociales, pues para muchos sí cuentan y otros no.