Cabo Verde vs Arabia Saudita se enfrentan en partido del Grupo H en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 26 de junio a las 18 horas.
- Partido: Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: NRG Stadium
- Transmisión: ViX
Cabo Verde vs Arabia Saudita: Día del partido del Grupo H del Mundial 2026
El viernes 26 de junio de 2026 será el partido Cabo Verde vs Arabia Saudita del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo H.
Cabo Verde vs Arabia Saudita: Hora para ver el partido del Grupo H del Mundial 2026
Cabo Verde vs Arabia Saudita iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México en el NRG Stadium, de Texas, Estados Unidos.
Cabo Verde vs Arabia Saudita: Canal para ver el partido del Grupo H del Mundial 2026
Cabo Verde vs Arabia Saudita podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: NRG Stadium
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Cabo Verde y Arabia Saudita en el Mundial 2026?
Cabo Verde y Arabia Saudita se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Cabo Verde vs Arabia Saudita comparten el Grupo H junto a España y Uruguay, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.