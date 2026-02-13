Alana Flores -de 25 años de edad- admite conflicto con Samadhi Zendejas en Supernova Génesis tras la renuncia de la actriz.

El jueves 12 de febrero, Samadhi Zendejas compartió un comunicado para confirmar su salida de Supernova Génesis por desacuerdos con los organizadores.

Alana Flores confirma conflicto con Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

Tras el anuncio de Samadhi Zendejas, comenzaron a circular teorías sobre su salida de Supernova Génesis y Alana Flores dio su versión de lo ocurrido.

Alana Flores compartió un video en redes sociales y mencionó que Samadhi Zendejas no estaba de acuerdo con el peso que debían tener ambas para la pelea.

“Yo siempre había peleado en 52 kilos y me dijeron que ella pidió 56, entonces yo cedía 54, lo que me parece un unto medio. Ese fue el acuerdo desde entonces” Alana Flores

La streamer reveló que desde el 4 de febrero le informaron que Samadhi Zendejas ya no iba a pelar con ella , pero le pareció extraño que la actriz siguiera compartiendo contenido de sus entrenamientos.

“Debido a la duda y la incertidumbre, ayer tomé el atrevimiento de enviarle un mensaje por privado y sin recibir respuesta alguna sacó el comunicado” Alna Flores

Alana Flores le envió un mensaje a Samadhi Zendejas para saber si renunciaría o seguirá con la pelea, pero no recibió respuesta.

Alana Flores exponen la desventaja y exigencias de la pelea con Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas fue quien retó a Alana Flores y ella accedió; durante su presentación en Supernova Génesis, la actriz pidió los cuatro cinturones de la streamer.

Alana Flores accedió a pesar 54 kilos para la pelea, mientras que Samadhi Zendejas pidió que fueran 56.

Este mismo conflicto lo tuvo con Gala Montes, quien se negaba a bajar de peso para Supernova: Orígenes.

La también influencer expuso que ella sí estaba dispuesta a arriesgar el fruto de su trabajo, sus cuatro cinturones, pero Samadhi Zendejas no quiso bajar de peso.

“No quiso bajar ni un solo kilo. Tú me retaste a mí y aún así estoy tratando acoplarme a ti. Ella quería 56 kilos o nada” Alana Flores

Alana Flores cerró su video lanzando una última propuesta a Samadhi Zendejas; amabas deben pesar 55 kilos y el peso de los guantes permanece .

“¿Entonces qué? ¿Te vas a bajar del mismo reto que tú propusiste?“, expresó Alana Flores mientras le pegaba a un costal de box.