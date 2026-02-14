Samadhi Zendejas -de 31 años de edad- rompe el silencio tras salir de Supernova: Génesis, evento en el que pelearía con Alana Flores.

Tras cancelar su participación en Supernova: Génesis, Samadhi Zendejas no respondió al reto que le lanzó Alana Flores y solo compartió una reflexión.

Samadhi Zendejas reaparece tras salir de Supernova: Génesis

Supernova: Génesis compartió que tratarían de negociar con Samadhi Zendejas para que regresara a la contienda con Alana Flores.

Incluso, Alana Flores reprochó que ella fue quien la retó e incluso pedía sus cuatro cinturones de box, por lo que no le parecía que se retractara.

Samadhi Zendejas reapareció en Instagram con un video donde deja clara su postura, nadie puede decidir por ella.

En el video se ve a Sanadhi Zendejas haciendo ejercicio y reflexionando sobre cómo debe tomar “su propio camino”.

La actriz dio a entender que ella podrá su bienestar y felicidad primero, por lo que no le importan las críticas que ha recibido por abandonar Supernova: Génesis.

Samadhi Zendejas limitó los comentarios de su video y todo indica que sigue sin llegar a un acuerdo en la pelea con Alana Flores.

Supernova: Génesis (Instagram/@supernovaboxing)

¿Por qué renunció Samadhi Zendejas a Supernova: Génesis?

Sanadhi Zendejas compartió un comunicado el 12 de febrero para mencionar que no llegó a un acuerdo con Supernova: Génesis.

Alana Flores reveló que Samadhi Zendejas pedía que el peso de la pelea fuera de 56 kilos, por lo que ella propuso un punto medio, 54 kilos.

Samadhi Zendejas se habría negado y desde el 4 de febrero renunció a Supernova: Génesis.

Supernova: Génesis no ha revelado si la pelea con Alana Flores se cancela definitivamente o tendrá una nueva contrincante.

La salida de Samadhi Zendejas entristeció a los seguidores de Supernova: Génesis, pues hay quienes creen que ella sería la ganadora.