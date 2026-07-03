Julian Nagelsmann ha dimitido como director técnico de la Selección Alemana, tras el fracaso en el Mundial 2026 con su eliminación luego de perder 4-3 en la tanda de penales frente a Paraguay en los dieciseisavos de final.

“He hecho muchas reflexiones desde nuestra eliminación y he consultado con personas de confianza. Mi prioridad siempre fue el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merecen la oportunidad de un nuevo comienzo”. Julian Nagelsmann, ex director técnico de Alemania

Decisión de Julian Nagelsmann que llega tras una reunión de casi 3 horas en Frankfurt con los dirigentes de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) sobre el papel de Alemania en el Mundial 2026.

“Nos apoyaron, confiaron, nos dieron energía, incluso en los momentos difíciles. Realmente me duele haberos decepcionado y no haber podido daros noches de fútbol más memorables en este Mundial”. Julian Nagelsmann, ex director técnico de Alemania

Asimismo, además de Julian Nagelsmann, también dejarán sus cargos sus dos asistentes y Andreas Rettig, director ejecutivo del área deportiva de la DFB.

Jürgen Klopp se perfila para entrenador de Alemania

Al parecer Jürgen Klopp podría ser el nuevo entrenador de Alemania, luego de la salida de Julian Nagelsmann, tras el fracaso de la selección en el Mundial 2026.

Luego de que la DFB confirmará negociaciones con Jürgen Klopp, quien actualmente dirige al equipo del Leipzig.

“En lo que respecta al nombramiento de un sucesor, la directiva de la DFB entablará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha manifestado su disposición general a asumir el cargo”. Federación Alemana de Fútbol

Jürgen Klopp (Jürgen Klopp )

Julian Nagelsmann se suma a la lista de directores técnicos que se quedaron sin equipos tras Mundial 2026

La lista de directores técnicos que se quedaron sin equipos tras el Mundial 2026 suma a Julian Nagelsmann, tras dimitir como dirigente de Alemania.

Por lo que hasta ahora el Mundial 2026 a visto partir como directores técnicos a: