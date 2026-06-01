Hong Myung-bo es una de las máximas leyendas del fútbol surcoreano y actual entrenador de la selección de Corea del Sur que enfrentará a México en el Mundial 2026.

Como jugador, Hong Myung-bo, apodado el “Líbero Eterno”, lideró a su país al cuarto lugar en el Mundial de 2002.

Hong Myung-bo enfrentó a México como jugador de Corea del Sur (Martin Venegas / MEXSPORT DIGITAL IMAGE)

¿Quién es Hong Myung-bo?

Hong Myung-bo es el entrenador de Corea del Sur, selección que enfrentará a México en el Mundial 2026.

¿Dónde nació Hong Myung-bo?

El entrenador Hong Myung-bo nació en Seúl, Corea.

¿Cuándo nació Hong Myung-bo?

Hong Myung-bo nació el 12 de febrero de 1969 en Corea del Sur.

¿Qué edad tiene Hong Myung-bo?

Hong Myung-bo tiene 57 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Hong Myung-bo?

Acuario es el signo zodiacal de Hong Myung-bo.

¿Quién es la pareja de Hong Myung-bo?

El entrenador de fútbol surcoreano Hong Myung-bo está casado con Cho Soo-min.

¿Hong Myung-bo tiene hijos?

Hong Myung-bo tiene dos hijos.

¿Qué estudió Hong Myung-bo?

Se desconoce públicamente si Hong Myung-bo tiene estudios profesionales.

¿Cuándo debutó como entrenador Hong Myung-bo?

El debut de Hong Myung-bo como entrenador fue en 2009, con la selección Sub-20 de Corea del Sur.

Logros de Hong Myung-bo como entrenador

Hong Myung-bo ha sido un entrenador a nivel de clubes y como seleccionador, en ambos roles ha tenido éxito.

Logros como entrenador: