Hong Myung-bo es una de las máximas leyendas del fútbol surcoreano y actual entrenador de la selección de Corea del Sur que enfrentará a México en el Mundial 2026.
Como jugador, Hong Myung-bo, apodado el “Líbero Eterno”, lideró a su país al cuarto lugar en el Mundial de 2002.
¿Quién es Hong Myung-bo?
Hong Myung-bo es el entrenador de Corea del Sur, selección que enfrentará a México en el Mundial 2026.
¿Dónde nació Hong Myung-bo?
El entrenador Hong Myung-bo nació en Seúl, Corea.
¿Cuándo nació Hong Myung-bo?
Hong Myung-bo nació el 12 de febrero de 1969 en Corea del Sur.
¿Qué edad tiene Hong Myung-bo?
Hong Myung-bo tiene 57 años de edad.
¿Qué signo zodiacal es Hong Myung-bo?
Acuario es el signo zodiacal de Hong Myung-bo.
¿Quién es la pareja de Hong Myung-bo?
El entrenador de fútbol surcoreano Hong Myung-bo está casado con Cho Soo-min.
¿Hong Myung-bo tiene hijos?
Hong Myung-bo tiene dos hijos.
¿Qué estudió Hong Myung-bo?
Se desconoce públicamente si Hong Myung-bo tiene estudios profesionales.
¿Cuándo debutó como entrenador Hong Myung-bo?
El debut de Hong Myung-bo como entrenador fue en 2009, con la selección Sub-20 de Corea del Sur.
Logros de Hong Myung-bo como entrenador
Hong Myung-bo ha sido un entrenador a nivel de clubes y como seleccionador, en ambos roles ha tenido éxito.
Logros como entrenador:
- Medalla de Bronce Olímpica (2012): Lideró a la Selección de Corea del Sur Sub-23 rumbo al podio.
- Bicampeón de la K League 1: Conquistó dos títulos de la primera división de Corea del Sur como director técnico del Ulsan HD FC.
- Clasificó y dirigió al Ulsan HD en la edición inaugural del nuevo Mundial de Clubes ampliado.
- Dirigió a la selección absoluta de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.