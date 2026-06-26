Marcelo Bielsa, actualmente director técnico de Uruguay, es uno de los entrenadores más influyentes a nivel internacional.

Es reconocido por su estilo de juego ofensivo y táctico, caracterizado por un estudio obsesivo del juego, el uso de formaciones innovadoras y una mentalidad de presión constante.

¿Quién es Marcelo Bielsa, DT de Uruguay?

Marcelo Alberto Bielsa Caldera, conocido popularmente como “El Loco”, es un exfutbolista y prestigioso entrenador de fútbol argentino nacido en Rosario el 21 de julio de 1955.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay (@Marcelo Bielsa / Facebook )

Actualmente se desempeña como el director técnico de la selección nacional de Uruguay, cargo que asumió en mayo de 2023.

Es ampliamente reconocido como uno de los entrenadores más influyentes de la historia moderna, dando origen a la corriente filosófica futbolística denominada “bielsismo”.

Sus equipos se caracterizan por la presión constante, la movilidad, el protagonismo con el balón y las transiciones rápidas.

Aunque ha utilizado diversos esquemas, su formación insignia es el 3-3-1-3, orientada a generar superioridad numérica en todas las zonas del campo.

Marcelo Bielsa proviene de una familia rosarina ligada al derecho y la política; es hijo del abogado Rafael Pedro Bielsa y de la docente Lidia Caldera. Sus hermanos, Rafael y María Eugenia, han ocupado importantes cargos políticos en Argentina.

¿Cuántos años tiene Marcelo Bielsa, DT de Uruguay?

Marcelo Bielsa tiene 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Marcelo Bielsa, DT de Uruguay?

Marcelo Bielsa se encuentra casado con la arquitecta y exjugadora de hockey Laura Bracalenti.

¿Qué signo zodiacal es Marcelo Bielsa, DT de Uruguay?

Marcelo Bielsa es del signo zodiacal Cáncer.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay (@Marcelo Bielsa / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Bielsa, DT de Uruguay?

Marcelo Bielsa y Laura Bracalenti tiene dos hijas: Inés y Mercedes.

¿Qué estudió Marcelo Bielsa, DT de Uruguay?

Marcelo Bielsa dejó su carrera universitaria en Ingeniería Agronomía para graduarse como Profesor de Educación Física.

Como entrenador, completó su certificación como estratega profesional y cuenta con licencia PRO-UEFA y es reconocido por realizar estudios minuciosos y análisis tácticos en video.

¿En qué ha trabajado Marcelo Bielsa, DT de Uruguay?

Marcelo Bielsa se desempeñó como defensor central en clubes como Newell’s Old Boys, Instituto de Córdoba y Argentino de Rosario.

Se retiró prematuramente a los 25 años para dedicarse por completo a la dirección técnica.

La carrera de Marcelo Bielsa como director técnico se extiende por más de tres décadas y abarca clubes y selecciones en múltiples países.

Debutó con éxito en Newell’s Old Boys, donde ganó dos títulos de liga (1990-91 y 1992).

También dirigió al Atlas y América en México, fue campeón con Vélez Sarsfield (1998), tuvo pasos por el Espanyol, Athletic Club (donde fue finalista de la Europa League), Olympique de Marsella, Lazio (renunció a los dos días), Lille y Leeds United.

Es considerado una figura de culto en Leeds United tras lograr el ascenso a la Premier League en 2020, terminando con una ausencia de 16 años del club en la máxima categoría.

Marcelo Bielsa ha destacado en selecciones nacionales:

Argentina (1998-2004): Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, aunque sufrió una dolorosa eliminación en la fase de grupos del Mundial 2002.

Chile (2007-2011): Revolucionó el fútbol chileno, clasificando a “La Roja” al Mundial 2010 y sentando las bases de su “Generación Dorada”.

Uruguay (2023-presente): Ha liderado victorias históricas contra Brasil y Argentina en eliminatorias y obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2024.

Ha sido galardonado con el Premio Fair Play de la FIFA (2019) tras ordenar a su equipo, el Leeds, dejarse marcar un gol contra el Aston Villa en favor del espíritu deportivo.