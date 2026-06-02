Miroslav Koubek es el entrenador que dirige a la Selección de Chequia, rival de México en el Mundial 2026.

Entre los logros como entrenador de Chequia están haber sido campeón con el Viktoria Plzeň, además de dirigir una Copa Mundial de la FIFA con la selección de su país.

Como jugador, militó en el histórico AC Sparta Prague, aunque no consiguió títulos.

Chequia elimina a Dinamarca y será el rival de México en el Mundial 2026. (Petr David Josek / AP)

¿Quién es Miroslav Koubek?

Miroslav Koubek es un entrenador checo que a los 74 años dirigirá a Chequia en el Mundial 2026.

¿Dónde nació Miroslav Koubek?

El entrenador Miroslav Koubek nació en nació en Praga, en la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa.

¿Qué edad tiene Miroslav Koubek?

Miroslav Koubek tiene 74 años de edad.

¿Cuándo nació Miroslav Koubek?

Miroslav Koubek nació el 1 de septiembre de 1951 en República Checa.

¿Qué signo zodiacal es Miroslav Koubek?

Virgo es el signo zodiacal de Miroslav Koubek.

¿Quién es la pareja de Miroslav Koubek?

El entrenador de fútbol checo Miroslav Koubek está casado con Věra Koubková.

¿Miroslav Koubek tiene hijos?

Miroslav Koubek tiene dos hijos.

¿Qué estudió Miroslav Koubek?

Miroslav Koubek tiene estudios profesionales en Ingeniería, complementando su formación con estudios oficiales de entrenador de fútbol.

¿Cuándo debutó como entrenador Miroslav Koubek?

El debut de Miroslav Koubek como entrenador fue en 1983, con el equipo SK Kladno.

Logros de Miroslav Koubek como entrenador

Miroslav Koubek ha sido un entrenador exitoso a nivel de clubes y en el Mundial 2026 busca clasificar a Chequia a los dieciseisavos del torneo.

¿Quién es Miroslav Koubek? El DT de Chequia en el Mundial 2026. (Vit Tcherny / AP)

Logros como entrenador: