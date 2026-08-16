Isaac del Toro volvió a la competencia después de su histórica participación en el Tour de Francia y estuvo cerca de conseguir un nuevo resultado destacado en el WorldTour.

El ciclista mexicano Isaac del Toro afrontó una complicada jornada en la Clásica de Hamburgo, pero, pese a una caída y un cambio de bicicleta, consiguió recuperar posiciones y colocarse al frente de la carrera.

¿Cómo fue la carrera de Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo?

La prueba alemana comenzó con dificultades para Isaac del Toro, quien sufrió una caída durante la primera mitad del recorrido.

La situación volvió a complicarse kilómetros más adelante, cuando tuvo que cambiar de bicicleta con aproximadamente 72 kilómetros por recorrer.

Lejos de bajar los brazos, Isaac del Toro logró reincorporarse al grupo y esperó el momento adecuado para intentar nuevamente colocarse entre los protagonistas.

La victoria quedó finalmente en manos del francés Paul Magnier, quien se impuso en el sprint final. En tanto, Isaac del Toro cruzó la meta en el lugar 43, a seis segundos del ganador.

Isaac del Toro hizo historia al subir al podio en su debut en el Tour de Francia 2026 (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

Isaac del Toro sabe competir contra los mejores del mundo

Isaac del Toro volvió a demostrar que tiene capacidad para competir frente a los mejores del mundo.

El resultado no refleja completamente su desempeño, pero su actitud y capacidad de recuperación confirman que El Torito está para cosas grandes.