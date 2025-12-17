Te contamos quién es Steve Clarke, exfutbolista y DT de la selección de Escocia que disputará el Mundial 2026.

Escocia será comandada en el Mundial 2026 por Steve Clarke, quien llegó al puesto de la selección de su país en 2019.

¿Quién es Steve Clarke?

Steve Clarke es un exfutbolista y entrenador escocés. En la actualidad, dirige a la selección de Escocia.

Steve Clarke, DT de Escocia (Scotland National Team / Facebook)

¿Cuántos años tiene Steve Clarke?

Steve Clarke tiene 62 años de edad. Nació el 29 de agosto de 1963 en Saltcoats, North Ayrshire, Escocia.

Steve Clarke, DT de Escocia (Scotland National Team / Facebook)

¿Quién es la esposa de Steve Clarke?

No se tiene información sobre la situación sentimental de Steve Clarke.

Steve Clarke, DT de Escocia (Scotland National Team / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Steve Clarke?

Por su fecha de nacimiento, Steve Clarke es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Steve Clarke?

Se desconoce si Steve Clarke tiene hijos.

Steve Clarke, DT de Escocia (Craig Foy - SNS Group / SFA / SNS Group / SFA)

¿Qué estudió Steve Clarke?

Steve Clarke se preparó como ingeniero de instrumentos mientras jugaba futbol.

Steve Clarke, DT de Escocia (Scotland National Team / Facebook)

¿En qué ha trabajado Steve Clarke?

La carrera de Steve Clarke como defensa iniciaría en Beith Juniors, aunque su debut profesional sería en 1982 con el St. Mirren.

Para 1987, Chelsea ficharía a Steve Clarke. Con dicho club jugaría hasta su retiro en 1998 donde ganaría la:

FA Cup 1997

Copa de la Liga 1998

Recopa de la UEFA 1988

A lo largo de su trayectoria, Clarke tendría 421 apariciones y marcaría 7 goles. Con Escocia, Steve Clarke debutó en 1987 y solo disputó 6 partidos.

Después de retirarse, Steve Clarke comenzó en 1998 como asistente técnico del New Castle.

Estos son los clubes y selecciones que ha dirigido Steve Clarke:

West Bromwich Albion: 2012-2013

Reading: 2014-2015

Kilmarnock: 2017-2019

Escocia: 2019- actualidad