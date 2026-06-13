Jürgen Klopp es un exfutbolista y entrenador alemán considerado uno de los técnicos más influyentes del futbol contemporáneo.

Tras una exitosa trayectoria en los banquillos de Mainz 05, Borussia Dortmund y Liverpool FC, desde enero de 2025 se desempeña como director global de futbol de Red Bull, donde supervisa la estrategia deportiva de los clubes que integran la estructura internacional de la compañía.

¿Quién es Jürgen Klopp?

Jürgen Norbert Klopp es un exfutbolista y entrenador alemán reconocido por popularizar el estilo de juego conocido como gegenpressing, basado en la presión intensa y la recuperación rápida del balón.

Su carrera como estratega lo llevó a convertirse en una de las figuras más exitosas y carismáticas del futbol europeo.

¿Qué edad tiene Jürgen Klopp?

Jürgen Norbert Klopp nació el 16 de junio de 1967 en Stuttgart, Alemania. En 2026 tiene 59 años de edad.

¿Jürgen Klopp tiene pareja?

Sí. Jürgen Klopp está casado con Ulla Sandrock, escritora y trabajadora social alemana. Antes estuvo casado con Sabine Klopp.

¿Qué signo zodiacal es Jürgen Klopp?

Jürgen Klopp nació el 16 de junio, por lo que pertenece al signo Géminis. Signo asociado con la comunicación, la adaptabilidad y la curiosidad intelectual.

¿Jürgen Klopp tiene hijos?

Sí. Jürgen Klopp tiene un hijo llamado Marc Klopp, quien desarrolló una carrera como futbolista profesional.

¿Qué estudió Jürgen Klopp?

Jürgen Klopp complementó su carrera deportiva con estudios universitarios relacionados con el deporte.

Licenciatura en Ciencias del Deporte por la Universidad Goethe de Fráncfort.

Formación profesional y licencias de entrenador avaladas por la Federación Alemana de Futbol (DFB).

¿En qué ha trabajado Jürgen Klopp?

Jürgen Klopp es conocido mundialmente por su carrera como entrenador y por transformar a Borussia Dortmund y Liverpool en equipos protagonistas del futbol europeo.