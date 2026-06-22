Julian Nagelsmann, entrenador alemán nacido en 1987, es reconocido como uno de los técnicos más influyentes de la nueva generación en Europa gracias a su enfoque táctico innovador basado en presión alta, flexibilidad de sistemas y análisis de datos.

Su ascenso fue meteórico al salvar al Hoffenheim del descenso y llevarlo a competiciones europeas. Posteriormente dirigió al RB Leipzig y al Bayern Múnich, antes de ser nombrado seleccionador de Alemania en 2023.

Con la Mannschaft lidera un proceso de renovación rumbo a la Euro 2024 y Mundial 2026.

¿Quién es Julian Nagelsmann?

Julian Nagelsmann es un entrenador alemán reconocido por su enfoque táctico innovador, basado en la presión alta, la flexibilidad de sistemas y el uso intensivo del análisis de datos.

Su ascenso en el fútbol europeo fue meteórico, al convertirse en uno de los técnicos más jóvenes en dirigir en la Bundesliga con el TSG Hoffenheim, equipo al que salvó del descenso y llevó a competencias europeas.

Posteriormente dirigió al RB Leipzig, donde consolidó su prestigio al alcanzar instancias importantes en la UEFA Champions League, antes de ser fichado por el Bayern Múnich en 2021. En 2023 fue nombrado seleccionador de Alemania por la Federación Alemana de Fútbol (DFB), con la misión de liderar un proceso de renovación generacional.

¿Qué edad tiene Julian Nagelsmann?

Julian Nagelsmann nació el 23 de julio de 1987 en Landsberg am Lech, Baviera, Alemania, por lo que actualmente tiene 38 años.

¿Julian Nagelsmann tiene pareja?

Julian Nagelsmann estuvo casado con Verena Nagelsmann, con quien mantuvo una relación de varios años antes de su divorcio en 2024.

Posteriormente inició una relación con la periodista alemana Lena Wurzenberger, con quien contrajo matrimonio en enero de 2026.

¿Qué signo zodiacal es Julian Nagelsmann?

Julian Nagelsmann es del signo Leo, correspondiente al elemento Fuego.

Los Leo suelen destacarse por su liderazgo, seguridad, carisma y fuerte presencia, características que encajan con su rol como entrenador de alto perfil en el fútbol internacional.

¿Julian Nagelsmann tiene hijos?

Sí. Julian Nagelsmann tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Verena. El entrenador mantiene su vida familiar en un perfil bajo, por lo que no suele compartir información pública sobre ellos.

¿Qué estudió Julian Nagelsmann?

Julian Nagelsmann cuenta con formación académica y profesional vinculada al deporte y la gestión:

Estudios universitarios en Administración de Empresas (Business Administration) en Alemania

Formación como director técnico de fútbol dentro de la estructura de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y licencias UEFA

¿En qué ha trabajado Julian Nagelsmann?

Julian Nagelsmann es reconocido como uno de los entrenadores más influyentes de la nueva generación en Europa, destacando por su llegada temprana a banquillos de élite y su estilo táctico moderno.