Santos vs Cruz Azul cierran la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 21 de septiembre a las 19:06 horas por Tubi y FOX One.

Partido: Santos vs Cruz Azul

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio TSM

Transmisión: Tubi y FOX One

Santos vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 21 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido Santos vs Cruz Azul.

Santos vs Cruz Azul: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Santos vs Cruz Azul de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Santos vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El partido Santos vs Cruz Azul podrá verse a través de la señal de Tubi y FOX One.