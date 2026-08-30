San Luis vs Atlas juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.
San Luis vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
San Luis 2-1 Atlas es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
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San Luis vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el San Luis vs Atlas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
San Luis
- Portera: Valeria Zárate
- Defensas: Aurora Suárez, Frida Gómez, Elaily Hernández y Citlali Hernández
- Mediocampistas: Rebeca Contreras, Michelle Gutiérrez, Chiara Singarella, Dani Delgado y Erin Houston
- Delantera: Amina Bello
Atlas
- Portera: Camila Haro
- Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz y Iliana Jasso
- Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta
- Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén
San Luis vs Atlas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
San Luis vs Atlas se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el domingo 30 de agosto a las 17:00 horas por YouTube
- Partido: Puebla vs Necaxa
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN, YouTube y Disney