San Luis vs Atlas juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.

San Luis vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

San Luis 2-1 Atlas es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: San Luis 2-1 Atlas

San Luis vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el San Luis vs Atlas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis

Portera: Valeria Zárate

Defensas: Aurora Suárez, Frida Gómez, Elaily Hernández y Citlali Hernández

Mediocampistas: Rebeca Contreras, Michelle Gutiérrez, Chiara Singarella, Dani Delgado y Erin Houston

Delantera: Amina Bello

Atlas

Portera: Camila Haro

Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz y Iliana Jasso

Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta

Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén

San Luis vs Atlas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

San Luis vs Atlas se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 30 de agosto a las 17:00 horas por YouTube