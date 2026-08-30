Con un emotivo mensaje y la voz entrecortada, Fátima Bosch concluye su reinado en Miss México 2026, tras un año de representación internacional.

Durante la gran final de Miss México 2026 en Cabo San Lucas, Baja California Sur, Fátima Bosch pronunció un mensaje de gratitud y reflexión sobre los desafíos de su reinado, marcado por su triunfo previo como Miss Universo 2025 en Tailandia.

Fátima Bosch reconoció que fue un año difícil, sin embargo aseguró que siempre entregó lo mejor de sí para representar a México.

“Lo di todo con el corazón, quiero que no tengan duda de eso. Y aunque ha sido un año difícil, siempre mi país y saber que los represento a cada rincón que voy, es lo que me da fuerza para seguir adelante siempre” Fátima Bosch

Este fue el mensaje con el que Fátima Bosch se despidió de la corona en Miss México 2026

La despedida de Fátima Bosch de su reinado nacional como Miss Universo México se vivió de una manera sumamente emotiva y llena de contrastes, cerrando un ciclo de polémicas.

El adiós definitivo a su corona nacional tuvo lugar el sábado 29 de agosto durante la gran final del certamen Miss Universo México 2026.

Fátima Bosch apareció sobre el escenario tras la pasarela en traje de baño de las 32 representantes estatales, desatando una gran ovación del público.

Con la voz entrecortada por la emoción y lágrimas contenidas, Fátima Bosch tomó el micrófono para dirigir sus últimas palabras como reina nacional.

“Me encanta volver a estar en casa, sin duda es un día de muchos sentimientos. Todo empezó aquí hace un año con un sueño de poder representar dignamente a mi país ante el mundo, que es una gran responsabilidad llevar el nombre de México en los hombros” Fátima Bosch

Durante su mensaje, Fátima Bosch también se dirigió a su sucesora y pidió al público mexicano que la reciba con el mismo amor y respaldo.

“Hoy se acaba una etapa maravillosa; sé que la próxima Miss Universo México va a hacer un trabajo increíble, así que cuando le pongan esa corona, por favor, todos hay que demostrarle su amor, porque así es México: somos un corazón” Fátima Bosch

Fátima Bosch finalizó su intervención con un profundo agradecimiento al público que la apoyó en los momentos más complejos de su gestión.

“Fue un honor haber sido parte de sus vidas” Fátima Bosch

Fátima Bosch cierra su reinado en Miss México 2026, el cual estuvo marcado por la polémica

La despedida de Fátima Bosch también sirvió para consolidar un reinado de nueve meses que destacó por el activismo social y el empoderamiento femenino.

Sin embargo, estuvo inevitablemente marcado por acusaciones de fraude y la controversia internacional con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, la cual comenzó en noviembre de 2025 en Bangkok.

Durante las actividades previas al certamen internacional, Itsaragrisil la confrontó públicamente por no realizar un video promocional.

Al negarse argumentando que requería la autorización de su organización nacional, Bosch fue insultada y humillada, optando por abandonar el evento en señal de protesta.

Este hecho provocó un boicot solidario de otras participantes (incluyendo a la entonces Miss Universo, Victoria Kjær) y el respaldo público de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A pesar de que el conflicto escaló posteriormente a una disputa legal en Tailandia con acusaciones de difamación e intentos de emitir una orden de arresto en su contra, Bosch reiteró que no se arrepiente de haber defendido su dignidad.

Su despedida en Los Cabos representó el cierre definitivo de este ciclo, entregando el título bajo el respaldo total de la Organización Miss Universo.

Para esta gala tan especial, Fátima Bosch deslumbró con dos vestuarios que se robaron la atención de los asistentes y las redes sociales:

El vestido dorado de la despedida: Durante su aparición principal y discurso, lució un espectacular vestido color dorado decorado con brillantes, rosas rojas y flores grandes de color amarillo. El diseño, ceñido a su figura, incluía pedrería, transparencias y tul para dar movimiento, complementado con un elegante peinado recogido adornado con dos flores brillantes.

El vestido plateado de la pasarela: Adicionalmente, Fátima fue la encargada de abrir la pasarela de vestido de noche para las 16 semifinalistas, desfilando con un vestido plateado con brillantes y una cola larga que destacó junto a su corona de ganadora de Miss Universo 2025