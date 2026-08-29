FC Juárez vs Cruz Azul Femenil juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra fronteriza.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 29 de agosto.
FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez 2-1 Cruz Azul es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: FC Juárez 2-1 Cruz Azul
FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el FC Juárez vs Cruz Azul Femenil de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
FC Juárez
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensas: Mónica Rodríguez, Rocío Gálvez, Mariana Cadena y Giselle Espinoza
- Mediocampistas: Cinthya Peraza, Liliana Mercado, Alondra Gurrola y Grace Asantewaa
- Delanteras: Aisha Solórzano y Norma Palafox
Cruz Azul
- Portera: Cecilia Santiago
- Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Ana Seiça y Natalia Villarreal
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, Thembi Kgatlana, Belén Cruz y Grace Asantewaa
- Delanteras: Stephany Mayor y Alison González
FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez vs Cruz Azul Femenil se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Cruz Azul Femenil
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi