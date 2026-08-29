FC Juárez vs Cruz Azul Femenil juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra fronteriza.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 29 de agosto.

FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez 2-1 Cruz Azul es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: FC Juárez 2-1 Cruz Azul

FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el FC Juárez vs Cruz Azul Femenil de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

FC Juárez

Portera: Renata Masciarelli

Defensas: Mónica Rodríguez, Rocío Gálvez, Mariana Cadena y Giselle Espinoza

Mediocampistas: Cinthya Peraza, Liliana Mercado, Alondra Gurrola y Grace Asantewaa

Delanteras: Aisha Solórzano y Norma Palafox

Cruz Azul

Portera: Cecilia Santiago

Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Ana Seiça y Natalia Villarreal

Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, Thembi Kgatlana, Belén Cruz y Grace Asantewaa

Delanteras: Stephany Mayor y Alison González

FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Cruz Azul Femenil se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.