Este sábado 29 de agosto se llevó a cabo la gran final de Miss México 2026 en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde María Vargas de Jalisco se alzó la corona.

En medio de la polémica con Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch acudió al certamen para entregar la corona a su sucesora María Vargas, quien representará a México para la próxima edición de Miss Universo.

Desde que se anunciaron a las 32 candidatas, María Vargas se convirtió en una de las favoritas al generar un mayor impacto en sus pasarelas y atuendos.

María Vargas se convirtió en la ganadora de Miss México 2026

La final de Miss Universe México 2026, marca el cierre del reinado de Fátima Bosch, quien entregó la corona a su sucesora María Vargas, Miss Jalisco.

María Vargas, Miss México 2026 (Miss Universe México)

María Vargas se convirtió en la ganadora entre 32 aspirantes estatales, obteniendo el derecho de representar a México en el certamen internacional de entre las otra cuatro finalistas:

Michoacán: Mariana Macías Guerrero: Fernanda Abaroa Veracruz: Génesis Vera CDMX: Ximena Ochoa

Al convertirse en la ganadora, María Vargas viajará a San Juan, Puerto Rico, en noviembre para representar al país en la 75.ª edición de Miss Universo, cuya final mundial está agendada para el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”.

María Vargas cargará con el enorme reto de buscar un triunfo consecutivo histórico para México en el plano internacional.

Así fue la gran final de Miss México 2026

La gran final de Miss Universo México 2026 se llevó a cabo en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

María Vargas, ganadora de Miss Universe México 2026 (Miss Universe México)

Originalmente estaba planeado para el 22 de agosto en la Ciudad de México, pero la organización anunció un cambio de fecha y sede de última hora.

La concentración general tuvo como hotel sede al Corazón Cabo Resort & Spa. La gala final no se transmitió por televisión abierta, pero se pudo seguir de manera gratuita a través del canal de YouTube oficial OfficialMissUniverse.

El modelo, actor y presentador Clovis Nienow fue el encargado de conducir la ceremonia.

Debido al cambio de sede, la organización reestructuró la agenda previa en Los Cabos para evaluar a las participantes antes de la noche definitiva:

26 de agosto: Se realizó el vistoso desfile de Traje Nacional.

27 de agosto: Se llevó a cabo la competencia preliminar, la cual incluyó las pasarelas en traje de baño, vestido de noche y un after party.

28 de agosto: Las candidatas se enfrentaron a las entrevistas individuales con el jurado, realizaron el Travel Time Experience, asistieron a la White Dinner y tuvieron el concurso de traje de baño en el hotel sede.

María Vargas, ganadora de Miss Universe México 2026 (Miss Universe México)

El jurado responsable de evaluar y calificar a las candidatas durante la noche final constó de ocho reconocidas personalidades de diversos ámbitos:

Aarón Mercury: Creador de contenido digital. Daniela Cossio: Modelo mexicana de trayectoria internacional y ex finalista de Nuestra Belleza México. Ilda Ledesma: Empresaria hotelera de Baja California Sur y propietaria del resort sede Corazón Cabo. Inna Moll: Miss Universe Chile 2025 y finalista del Top 12 internacional en Tailandia. Dr. Luis Gil: Cirujano plástico con amplia experiencia en certámenes de belleza. Lina Luaces: Representante de Cuba en Miss Universe 2025 e hija de la presentadora Lili Estefan. Lily Chenlu: Presidenta de la Asociación de Intercambio Cultural Zhonghua en México. Pepe Medel: Historiador de certámenes de belleza, doctor en Pedagogía por la UNAM y exmiembro del comité de selección nacional

Durante la gran final de Miss Universe México 2026, las 32 delegadas se sometieron a cortes sucesivos.

Primero se eligió al Top 16 (donde influyó el voto del público), que luego se redujo al Top 10 y al Top 5. Las últimas finalistas respondieron a la ronda de preguntas individuales, fase crucial para que el jurado determinará quién portaría la corona nacional.