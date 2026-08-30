América vs Tijuana juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.

América vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

América 6-1 Tijuana es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: América 6-1 Tijuana.

América vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el América vs Tijuana de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

América

Portera: Itzel Velasco

Defensas: Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Jana Gutiérrez y Nicki Hernández

Mediocampistas: Irene Guerrero, Gabriela García y Xcaret Pineda

Delanteras: Scarlett Camberos, Sarah Luebbert y Monserrat Saldívar

Tijuana

Portera: Ana Gaby Paz

Defensas: Jazmín Enrigue, Deisy Ojeda, Michel Fong y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Amogelang Motau, Dana Sandoval, Ammanda Marroquín y Natividad Marroquín

Delanteras: Roselord Borgella y Aisha Solórzano

América vs Tijuana: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

América vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el domingo 30 de agosto a las 15:45 horas por ViX y YouTube.