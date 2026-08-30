América vs Tijuana juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra local.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el domingo 30 de agosto.
América vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
América 6-1 Tijuana es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: América 6-1 Tijuana.
América vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el América vs Tijuana de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
América
- Portera: Itzel Velasco
- Defensas: Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Jana Gutiérrez y Nicki Hernández
- Mediocampistas: Irene Guerrero, Gabriela García y Xcaret Pineda
- Delanteras: Scarlett Camberos, Sarah Luebbert y Monserrat Saldívar
Tijuana
- Portera: Ana Gaby Paz
- Defensas: Jazmín Enrigue, Deisy Ojeda, Michel Fong y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Amogelang Motau, Dana Sandoval, Ammanda Marroquín y Natividad Marroquín
- Delanteras: Roselord Borgella y Aisha Solórzano
América vs Tijuana: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
América vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el domingo 30 de agosto a las 15:45 horas por ViX y YouTube.
- Partido: América vs Tijuana
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio “El Nido”
- Transmisión: ViX y Youtube