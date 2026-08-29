Arturo Millet Reyes, empresario yucateco escapó mientras estaba bajo custodia policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, de un hospital en Mérida.

Luego de que Arturo Millet fuera ingresado al hospital tras sufrir una crisis nerviosa durante una diligencia realizada en el Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado, pues contaba con una denuncia por el delito de abuso de confianza.

Durante la diligencia judicial el empresario Arturo Millet dijo sentirse mal, por lo que fue valorado por personal paramédico del lugar confirmando que el imputado pasaba por una crisis.

Pues el juez ordenó prisión preventiva para Arturo Millet y ser trasladado al penal de Mérida por no cumplir con el pago de la reparación del daño de 2.8 millones de dólares.

Tras escapar Arturo Millet autoridades giran orden de arresto

Luego de que el Arturo Millet escapara de la justicia policial, el mismo Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencias ya giró una orden de arresto para lograr su reaprehensión.

Por lo que las autoridades del estado ya activaron los protocolos de búsqueda y aprehensión en contra de Arturo Millet.

Los hechos se derivan en contra de Arturo Millet tras ser declarado penalmente responsable del delito de abuso de confianza equiparado sentenciado en 2022 a cuatro años de prisión y pago de la reparación del daño.