Puebla vs Necaxa Femenil juegan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 30 de agosto a las 12:00 horas por YouTube.

Partido: Puebla vs Necaxa Femenil

Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026

Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: YouTube

Puebla vs Necaxa Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Puebla vs Necaxa Femenil se enfrentarán el domingo 30 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla vs Necaxa Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 12:00 horas rodará el balón en el Puebla vs Necaxa Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla vs Necaxa Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El Puebla vs Necaxa Femenil será transmitido por la plataforma de YouTube. Un duelo entre las dos escuadras que no han sumado puntos en el Apertura 2026, dentro del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.