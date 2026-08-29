Puebla vs Necaxa Femenil juegan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 30 de agosto a las 12:00 horas por YouTube.
- Partido: Puebla vs Necaxa Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: YouTube
Puebla vs Necaxa Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Puebla vs Necaxa Femenil se enfrentarán el domingo 30 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Puebla vs Necaxa Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 12:00 horas rodará el balón en el Puebla vs Necaxa Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Puebla vs Necaxa Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
El Puebla vs Necaxa Femenil será transmitido por la plataforma de YouTube. Un duelo entre las dos escuadras que no han sumado puntos en el Apertura 2026, dentro del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.
- Partido: Puebla vs Necaxa Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: YouTube