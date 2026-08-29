FC Juárez vs Cruz Azul Femenil juegan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Cruz Azul Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi
FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez vs Cruz Azul Femenil se enfrentarán el sábado 29 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 21:10 horas rodará el balón en el FC Juárez vs Cruz Azul Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
El FC Juárez vs Cruz Azul Femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Cruz Azul Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi