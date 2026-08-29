FC Juárez vs Cruz Azul Femenil juegan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 29 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.

Partido: FC Juárez vs Cruz Azul Femenil

Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Cruz Azul Femenil se enfrentarán el sábado 29 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 21:10 horas rodará el balón en el FC Juárez vs Cruz Azul Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul Femenil ha tenido un mal inicio de torneo (Cruz Azul Femenil / FB)

FC Juárez vs Cruz Azul Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El FC Juárez vs Cruz Azul Femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.