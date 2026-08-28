Toluca vs León juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra mexiquense.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 28 de agosto.

Toluca vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Toluca 2-1 León es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Toluca 2-1 León

Toluca vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Toluca 2-1 León de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Yaneisy Rodríguez, Karla Martínez, Liliana Fernández y Victoria López

Mediocampistas: Faustine Robert, Amandine Henry, Yamile Franco, Eugenie Le Sommer y Sonia Vázquez

Delantera: Deneisha Blackwood

Toluca Femenil venció al Atlante en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA

León

Portero: Natalia Acuña

Defensas: Daniela Arias, Valeria Razo, Fernanda Pinilla y Selena Cortés

Mediocampistas: Marissa García, Solanmge Ramos, Vianey Alemán y Nayeli Bolaños

Delanteros: Kristal Soto y Mayalu Ann Rausch

León derrotó de último minuto a Rayadas en la Liga Femenil BBVA. (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Toluca vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs León se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el viernes 28 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.