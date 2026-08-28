Toluca vs León juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra mexiquense.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 28 de agosto.
Toluca vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Toluca 2-1 León es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Toluca 2-1 León
Toluca vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Toluca 2-1 León de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Toluca
Deportes
Viernes botanero hoy 28 de agosto: Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 6 de Liga MX
Deportes
Toluca vs León Femenil: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 del Apertura 2026
Deportes
San Diego vs Toluca: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Yaneisy Rodríguez, Karla Martínez, Liliana Fernández y Victoria López
- Mediocampistas: Faustine Robert, Amandine Henry, Yamile Franco, Eugenie Le Sommer y Sonia Vázquez
- Delantera: Deneisha Blackwood
León
- Portero: Natalia Acuña
- Defensas: Daniela Arias, Valeria Razo, Fernanda Pinilla y Selena Cortés
- Mediocampistas: Marissa García, Solanmge Ramos, Vianey Alemán y Nayeli Bolaños
- Delanteros: Kristal Soto y Mayalu Ann Rausch
Toluca vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs León se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el viernes 28 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Toluca vs León
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: YouTube y ViX