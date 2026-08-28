Toluca vs León juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra mexiquense.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el viernes 28 de agosto.

Toluca vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Toluca 2-1 León es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Toluca 2-1 León

Toluca vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Toluca 2-1 León de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Yaneisy Rodríguez, Karla Martínez, Liliana Fernández y Victoria López
  • Mediocampistas: Faustine Robert, Amandine Henry, Yamile Franco, Eugenie Le Sommer y Sonia Vázquez
  • Delantera: Deneisha Blackwood
Toluca Femenil venció al Atlante en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA
Toluca Femenil venció al Atlante en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA

León

  • Portero: Natalia Acuña
  • Defensas: Daniela Arias, Valeria Razo, Fernanda Pinilla y Selena Cortés
  • Mediocampistas: Marissa García, Solanmge Ramos, Vianey Alemán y Nayeli Bolaños
  • Delanteros: Kristal Soto y Mayalu Ann Rausch
León derrota de último minuto a Rayadas en la Liga Femenil BBVA.
León derrotó de último minuto a Rayadas en la Liga Femenil BBVA. (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Toluca vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs León se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el viernes 28 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Toluca vs León
  • Fase: Jornada 5
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
  • Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
  • Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: YouTube y ViX