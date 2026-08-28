Toluca vs León Femenil se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Viernes 28 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.

Partido: Toluca vs León Femenil

Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: YouTube y ViX

Toluca ha recuperado posiciones en la Liga Mx Femenil (Emmanuel Martínez / Mexsport / MEXSPORT)

Toluca vs León Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs León Femenil se enfrentarán el viernes 28 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs León Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 18 horas rodará el balón en el Toluca vs León Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs León Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

El Toluca vs León Femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.