Toluca vs León Femenil se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Viernes 28 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Toluca vs León Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: YouTube y ViX
Toluca vs León Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs León Femenil se enfrentarán el viernes 28 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Toluca vs León Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 18 horas rodará el balón en el Toluca vs León Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Toluca vs León Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
El Toluca vs León Femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.
- Partido: Toluca vs León Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: YouTube y ViX