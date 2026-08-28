Toluca vs León Femenil se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Viernes 28 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Toluca vs León Femenil
  • Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: YouTube y ViX
Toluca ha recuperado posiciones en la Liga Mx Femenil
Toluca ha recuperado posiciones en la Liga Mx Femenil (Emmanuel Martínez / Mexsport / MEXSPORT)

Toluca vs León Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs León Femenil se enfrentarán el viernes 28 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs León Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 18 horas rodará el balón en el Toluca vs León Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs León Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

El Toluca vs León Femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.

  • Partido: Toluca vs León Femenil
  • Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: YouTube y ViX