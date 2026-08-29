Tigres vs Pachuca Femenil se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 29 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs Pachuca Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi
Tigres vs Pachuca Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Tigres vs Pachuca Femenil se enfrentarán el sábado 29 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres vs Pachuca Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 19:06 horas rodará el balón en el Tigres vs Pachuca Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres vs Pachuca Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
El Tigres vs Pachuca Femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs Pachuca Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi