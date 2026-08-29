Tigres vs Pachuca Femenil se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 29 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: Tigres vs Pachuca Femenil
  • Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Fox One y Tubi

Tigres vs Pachuca Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs Pachuca Femenil se enfrentarán el sábado 29 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres vs Pachuca Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 19:06 horas rodará el balón en el Tigres vs Pachuca Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres vs Pachuca Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

El Tigres vs Pachuca Femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.

  • Partido: Tigres vs Pachuca Femenil
  • Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Fox One y Tubi