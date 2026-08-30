Este domingo 30 de agosto será el XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026. Por ello te decimos qué calles estarán cerradas y las alternativas viales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un amplio dispositivo vial para el Maratón de la Ciudad de México con el despliegue de varios elementos.

Calles cerradas por el Maratón de la Ciudad de México 2026

De acuerdo con la SSC, las calles cerradas por el Maratón de la Ciudad de México serán:

Avenida Insurgentes Sur-Norte

Glorieta de Insurgentes

Calle Oaxaca

Avenida Nuevo León

Parque España

Calle Sonora

Avenida Chapultepec

Paseo de la Reforma

Calle Mahatma Gandhi

Calzada Chivatito

Calle Julio Verne

Calle Luis G. Urbina

Calle Presidente Masaryk

Calle Moliere

Avenida Ferrocarril de Cuernavaca

Calle Ejército Nacional

Calle Thiers

Calle Darwin

Calle Rubén Darío

Calle Ignacio Ramírez

Plaza de la República

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle Francisco I. Madero

Calle Simón Bolívar

Calle República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

16 de Septiembre

El evento comenzará a partir de las 05:00 horas, la salida será de forma escalonada por tipo de corredor de avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM.

La meta de la popular carrera es el Zócalo de la Ciudad de México.

Maratón de la Ciudad de México: calles cerradas y alternativas viales (Gobierno de CDMX)

Alternativas viales por el Maratón de la Ciudad de México 2026

Estas son las alternativas viales los automovilistas que transiten por la zona durante el Maratón de la Ciudad de México 2026:

Anillo Periférico

Circuito Interior

Eje 3 Oriente

Avenida Aztecas

Avenida Cuauhtémoc

Avenida División del Norte

Avenida Marina Nacional

Calzada Legaria

Río Churubusco

Viaducto Miguel Alemán

Oceanía

Calzada de Tlalpan

Autoridades brindarán trasporte especial a corredores del Maratón de la Ciudad de México 2026

La SSC brindará apoyo a los corredores que acudan al Maratón de la Ciudad de México. Así serán las paradas y descensos:

Ascenso Cumbres de Maltrata a Perisur / Descenso Av. del Imán

Ascenso Palacio de los Deportes / Descenso Av. del Imán

Ascenso Perisur y Av. del Imán / Descenso Bloques de salida

Ascenso José M. Izazaga y José M. Pino Suárez col. Centro, 06080 CDMX Hora 03:30 / Av. del Imán

Ascenso Estadio Ciudad de los Deportes / Descenso Bloques de salida

Ascenso Autobuses Futura Indios Verdes / Descenso Bloques de salida