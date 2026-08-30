Este domingo 30 de agosto será el XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026. Por ello te decimos qué calles estarán cerradas y las alternativas viales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un amplio dispositivo vial para el Maratón de la Ciudad de México con el despliegue de varios elementos.
Calles cerradas por el Maratón de la Ciudad de México 2026
De acuerdo con la SSC, las calles cerradas por el Maratón de la Ciudad de México serán:
- Avenida Insurgentes Sur-Norte
- Glorieta de Insurgentes
- Calle Oaxaca
- Avenida Nuevo León
- Parque España
- Calle Sonora
- Avenida Chapultepec
- Paseo de la Reforma
- Calle Mahatma Gandhi
- Calzada Chivatito
- Calle Julio Verne
- Calle Luis G. Urbina
- Calle Presidente Masaryk
- Calle Moliere
- Avenida Ferrocarril de Cuernavaca
- Calle Ejército Nacional
- Calle Thiers
- Calle Darwin
- Calle Rubén Darío
- Calle Ignacio Ramírez
- Plaza de la República
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle Francisco I. Madero
- Calle Simón Bolívar
- Calle República de El Salvador
- Avenida 20 de Noviembre
- 16 de Septiembre
El evento comenzará a partir de las 05:00 horas, la salida será de forma escalonada por tipo de corredor de avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM.
La meta de la popular carrera es el Zócalo de la Ciudad de México.
Alternativas viales por el Maratón de la Ciudad de México 2026
Estas son las alternativas viales los automovilistas que transiten por la zona durante el Maratón de la Ciudad de México 2026:
- Anillo Periférico
- Circuito Interior
- Eje 3 Oriente
- Avenida Aztecas
- Avenida Cuauhtémoc
- Avenida División del Norte
- Avenida Marina Nacional
- Calzada Legaria
- Río Churubusco
- Viaducto Miguel Alemán
- Oceanía
- Calzada de Tlalpan
Autoridades brindarán trasporte especial a corredores del Maratón de la Ciudad de México 2026
La SSC brindará apoyo a los corredores que acudan al Maratón de la Ciudad de México. Así serán las paradas y descensos:
- Ascenso Cumbres de Maltrata a Perisur / Descenso Av. del Imán
- Ascenso Palacio de los Deportes / Descenso Av. del Imán
- Ascenso Perisur y Av. del Imán / Descenso Bloques de salida
- Ascenso José M. Izazaga y José M. Pino Suárez col. Centro, 06080 CDMX Hora 03:30 / Av. del Imán
- Ascenso Estadio Ciudad de los Deportes / Descenso Bloques de salida
- Ascenso Autobuses Futura Indios Verdes / Descenso Bloques de salida