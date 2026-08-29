Acá todo lo que debes saber del concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros. Conoce el setlist, horario y telonero para el 29 y 30 de agosto.

La banda Enjambre hace escala en CDMX con su gira Daños Luz Tour con dos fechas de shows en vivo.

Setlist del concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros

De acuerdo con su más recientes presentaciones, este sería el setlist para los conciertos de Enjambre en el Estadio GNP Seguros el sábado 29 y domingo 30 de agosto:

Desfases

Homografobia

Vida en el Espectro

Somos ajenos

Cámara de faltas

Angustias

Intruso

Mente Adolescente

Divergencia

Visita

Errante

Cobarde

Tercer tipo

Maleable

Madrugada

Enemigo

Dulce soledad

Vida en el espejo

La duda

Impacto

Manía cardíaca

De nadie

Vínculo

Enjambre (Enjambre / Facebook)

Horario del concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros

Así quedó el horario del 29 agosto para el concierto de Enjambre:

Apertura de puertas: 7:00 p.m.

Inicio de concierto: 9:00 p.m.

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 p.m.

Mientras que para el 30 de agosto, el horario en el Estadio GNP Seguro será este:

Apertura de puertas: 6:00 p.m.

Inicio de concierto: 8:00 p.m.

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 p.m.

Enjambre (Enjambre / Facebook)

Telonero para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros

El concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros tendrá como telonera a la artista mexicana Arroba Nat.

Originaria de Zacatecas, Arroba Nat es una solista de indie folk, cuya propuesta resalta por tener letras melancólicas y existencialistas.