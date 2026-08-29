Acá todo lo que debes saber del concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros. Conoce el setlist, horario y telonero para el 29 y 30 de agosto.
La banda Enjambre hace escala en CDMX con su gira Daños Luz Tour con dos fechas de shows en vivo.
Setlist del concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros
De acuerdo con su más recientes presentaciones, este sería el setlist para los conciertos de Enjambre en el Estadio GNP Seguros el sábado 29 y domingo 30 de agosto:
- Desfases
- Homografobia
- Vida en el Espectro
- Somos ajenos
- Cámara de faltas
- Angustias
- Intruso
- Mente Adolescente
- Divergencia
- Visita
- Errante
- Cobarde
- Tercer tipo
- Maleable
- Madrugada
- Enemigo
- Dulce soledad
- Vida en el espejo
- La duda
- Impacto
- Manía cardíaca
- De nadie
- Vínculo
Horario del concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros
Así quedó el horario del 29 agosto para el concierto de Enjambre:
- Apertura de puertas: 7:00 p.m.
- Inicio de concierto: 9:00 p.m.
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 p.m.
Mientras que para el 30 de agosto, el horario en el Estadio GNP Seguro será este:
- Apertura de puertas: 6:00 p.m.
- Inicio de concierto: 8:00 p.m.
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 p.m.
Telonero para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros
El concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros tendrá como telonera a la artista mexicana Arroba Nat.
Originaria de Zacatecas, Arroba Nat es una solista de indie folk, cuya propuesta resalta por tener letras melancólicas y existencialistas.