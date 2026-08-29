San Luis vs Atlas juegan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 30 de agosto a las 17:00 horas por ESPN, YouTube y Disney.
- Partido: San Luis vs Atlas
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN, YouTube y Disney
San Luis vs Atlas: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
San Luis vs Atlas se enfrentarán el domingo 30 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
San Luis vs Atlas: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 17:00 horas rodará el balón en el San Luis vs Atlas en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
San Luis vs Atlas: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
El San Luis vs Atlas será transmitido por las plataformas de ESPN, YouTube y Disney. Un duelo entre las dos escuadras que forman parte del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.
- Partido: San Luis vs Atlas
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN, YouTube y Disney