San Luis vs Atlas juegan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 30 de agosto a las 17:00 horas por ESPN, YouTube y Disney.

Partido: San Luis vs Atlas

Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN, YouTube y Disney

San Luis vs Atlas: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

San Luis vs Atlas se enfrentarán el domingo 30 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis vs Atlas: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 17:00 horas rodará el balón en el San Luis vs Atlas en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis vs Atlas: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

El San Luis vs Atlas será transmitido por las plataformas de ESPN, YouTube y Disney. Un duelo entre las dos escuadras que forman parte del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.