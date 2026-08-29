Querétaro vs Rayadas juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra regia.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 29 de agosto.
Querétaro vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Querétaro 0-3 Rayadas es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Querétaro 0-3 Rayadas.
Querétaro vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Rayadas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Querétaro
- Portera: Marta Alemany
- Defensas: Gabriela Álvarez, Vanessa González, Gabriela Anchondo y Edith Carmona
- Mediocampistas: Lía Morán, Emily Flores y Edna Santamaría
- Delanteras: Lady Andrade, Victoria Ceceña y Dana Rodríguez
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Alejandra Calderón, Valeria del Campo, Daiane Limeira y Daniela Monroy
- Mediocampistas: Sofía Martínez, Diana García, Alice Soto y Marcela Restrepo
- Delanteras: Christina Burkenroad y Jermaine Seoposenwe
Querétaro vs Rayadas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA
Querétaro vs Rayadas se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido es el viernes 28 de agosto a las 18 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Rayadas
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One y Tubi