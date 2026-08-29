Querétaro vs Rayadas juegan en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, y el pronóstico es triunfo para la escuadra regia.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 29 de agosto.

Querétaro vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro 0-3 Rayadas es el pronóstico para el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Querétaro 0-3 Rayadas.

Querétaro vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Querétaro vs Rayadas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Querétaro

Portera: Marta Alemany

Defensas: Gabriela Álvarez, Vanessa González, Gabriela Anchondo y Edith Carmona

Mediocampistas: Lía Morán, Emily Flores y Edna Santamaría

Delanteras: Lady Andrade, Victoria Ceceña y Dana Rodríguez

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Alejandra Calderón, Valeria del Campo, Daiane Limeira y Daniela Monroy

Mediocampistas: Sofía Martínez, Diana García, Alice Soto y Marcela Restrepo

Delanteras: Christina Burkenroad y Jermaine Seoposenwe

Querétaro vs Rayadas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Rayadas se enfrentan en el inicio de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido es el viernes 28 de agosto a las 18 horas por Fox One y Tubi.