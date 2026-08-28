Querétaro vs Rayadas Femenil se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 29 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Querétaro vs Rayadas Femenil

Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corregidora

Transmisión: Fox One y Tubi

Querétaro vs Rayadas Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Rayadas Femenil se enfrentarán el sábado 29 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Querétaro vs Rayadas Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 17 horas rodará el balón en el Querétaro vs Rayadas Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.

Querétaro vs Rayadas Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

El Querétaro vs Rayadas Femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.