Querétaro vs Rayadas Femenil se enfrentan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 29 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Rayadas Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One y Tubi
Querétaro vs Rayadas Femenil: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Querétaro vs Rayadas Femenil se enfrentarán el sábado 29 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Querétaro vs Rayadas Femenil: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 17 horas rodará el balón en el Querétaro vs Rayadas Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
Querétaro vs Rayadas Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
El Querétaro vs Rayadas Femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.
- Partido: Querétaro vs Rayadas Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One y Tubi