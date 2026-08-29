América vs Tijuana Femenil juegan en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 30 de agosto a las 15:45 horas por ViX y YouTube.
- Partido: América vs Tijuana Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Mini Estadio “El Nido”
- Transmisión: ViX y YouTube
América vs Tijuana Femenil: Día para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
América vs Tijuana Femenil se enfrentarán el domingo 30 de agosto en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
América vs Tijuana Femenil: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 15:45 horas rodará el balón en el América vs Tijuana Femenil en la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA.
América vs Tijuana Femenil: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
El América vs Tijuana Femenil será transmitido por la plataforma de ViX y YouTube. Un duelo entre las dos escuadras que forman parte del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.
- Partido: América vs Tijuana Femenil
- Fase: Jornada 5 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Mini Estadio “El Nido”
- Transmisión: ViX y YouTube