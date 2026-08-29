Tadej Pogacar sufrió una brutal caída durante la octava etapa de La Vuelta a España 2026, que terminó con su participación en la carrera.

El ciclista esloveno se fue al suelo a unos 32 kilómetros de la meta, cuando rodaba dentro del pelotón, y quedó tendido sobre el asfalto con visibles heridas y fuertes muestras de dolor.

El líder de la clasificación general recibió atención médica e incluso intentó reincorporarse a la competencia, pero las molestias le impidieron continuar.

Pogacar, compañero de equipo de Isaac del Toro, terminó caminando hacia la ambulancia con lesiones visibles en el rostro y el hombro izquierdo, y fue trasladado para recibir atención médica.

Una piedra, la razón de la fuerte caída de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar sufrió una brutal caída durante la octava etapa de La Vuelta a España 2026 que terminó con su participación en la carrera.

El ciclista esloveno rodaba dentro del pelotón cuando una piedra en el asfalto fue la causante del accidente: Pogacar la pisó con su bicicleta, perdió el control y terminó golpeando a otro corredor antes de irse violentamente al suelo.

El incidente ocurrió cuando faltaban alrededor de 32 kilómetros para la meta.

Pogacar regresaba a La Vuelta a España tras siete años de ausencia, donde buscaba completar su palmarés de Grandes Vueltas, lo que tendrá que esperar.

El emotivo gesto de Enric Mas con Tadej Pogacar

Enric Mas se convirtió en el nuevo líder de La Vuelta a España tras el abandono de Tadej Pogacar, pero el español tuvo un gesto de respeto hacia quien hasta este sábado portaba el maillot rojo y era el máximo favorito para conquistar el título.

Mas declinó vestir la camiseta de líder tras la etapa, en consideración al esloveno y a la desafortunada manera en la que terminó su participación en la carrera.

El ciclista español también tuvo palabras de apoyo para Pogacar, quien sufrió fuertes heridas en el rostro y el hombro izquierdo tras su caída.

“Es una pena lo de Tadej Pogačar, espero que se recupere pronto”, expresó Mas, quien ahora afrontará el reto de defender el liderato en una Vuelta que cambió por completo después de la brutal caída del gran favorito.