La eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano ahora tendrá un nuevo escenario de disputa: los tribunales.

El despacho Del Real & Asociados promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra la decisión que mantiene suspendido el sistema de promoción y pérdida de categoría en la Liga MX.

La demanda no busca decidir quién asciende o desciende en la Liga MX

La acción legal representa un nuevo frente para la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pues busca que la justicia federal analice la constitucionalidad del artículo 35 del Reglamento de la FMF correspondiente a la temporada 2026-2027.

De acuerdo con el despacho, el objetivo no es solicitar que un juez determine qué equipo debe ascender a la Primera División, sino que se revise si una disposición administrativa puede impedir que los resultados obtenidos dentro de la cancha tengan consecuencias deportivas.

FMF enfrenta batalla legal tras eliminar el ascenso y descenso en la Liga MX. (especial)

El artículo 35 se encuentra en el centro de la controversia, debido a que establece las condiciones bajo las cuales se mantiene la actual estructura del futbol mexicano y, de acuerdo con los promoventes, consolida la eliminación del ascenso y descenso.

Batalla legal contra la FMF busca llegar a los aficionados

Del Real & Asociados también realizó un llamado a los aficionados y grupos de animación para respaldar la causa de manera pacífica, informada y siempre dentro del marco legal.

El despacho considera que el tema trasciende a los directivos y podría tener repercusiones para clubes, futbolistas, trabajadores y comunidades que dependen directa o indirectamente de la actividad profesional.