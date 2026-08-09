San Diego vs Tijuana se miden el domingo 9 de agosto a las 20:00 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.
- Partido: San Diego vs Tijuana
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Snapdragon Stadium
- Transmisión: Apple TV
San Diego vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El domingo 9 de agosto de 2026 se miden San Diego vs Tijuana, en punto de las 20:00 horas.
San Diego vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El partido San Diego vs Tijuana se podrá ver en la plataforma Apple TV.
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- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Snapdragon Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron San Diego y Tijuana en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
San Diego y Tijuana perdieron sus partidos en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
América derrotó 3-2 a San Diego, mientras que Tijuana fue vencido 0-2 por el Austin FC.