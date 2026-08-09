San Diego vs Tijuana se miden el domingo 9 de agosto a las 20:00 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.

Partido: San Diego vs Tijuana

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: Apple TV

San Diego vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden San Diego vs Tijuana, en punto de las 20:00 horas.

San Diego vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El partido San Diego vs Tijuana se podrá ver en la plataforma Apple TV.

Partido: San Diego vs Tijuana

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: Apple TV

Tijuana perdió con el Austin FC en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 (mexsport / Fernando Monreal)

¿Cómo quedaron San Diego y Tijuana en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

San Diego y Tijuana perdieron sus partidos en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

América derrotó 3-2 a San Diego, mientras que Tijuana fue vencido 0-2 por el Austin FC.