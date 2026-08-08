Real Salt Lake vs Atlante se encuentran en la Jornada 2 la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas. Transmite Apple TV.

  • Partido: Real Salt Lake vs Atlante
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: America First Field
  • Transmisión: Apple TV

Real Salt Lake vs Atlante: Hora para ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

El sábado 8 de agosto de 2026 a las 20 horas continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Real Salt Lake vs Atlante.

Real Salt Lake vs Atlante: Canal para ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

El partido Real Salt Lake vs Atlante podrá verse a través de la señal de Apple TV.

  • Partido: Real Salt Lake vs Atlante
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: America First Field
  • Transmisión: Apple TV
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Atlante debutó con triunfo en la Leagues Cup 2026 ante Vancouver Whitecaps (mexsport / Brandon)

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