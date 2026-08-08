Real Salt Lake vs Atlante se encuentran en la Jornada 2 la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Real Salt Lake vs Atlante
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV
Real Salt Lake vs Atlante: Hora para ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
El sábado 8 de agosto de 2026 a las 20 horas continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup con el Real Salt Lake vs Atlante.
Real Salt Lake vs Atlante: Canal para ver el partido de Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
El partido Real Salt Lake vs Atlante podrá verse a través de la señal de Apple TV.
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- Partido: Real Salt Lake vs Atlante
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Real Salt Lake y Atlante en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Real Salt Lake empató con Tigres en la Jornada 1 de Leagues Cup 2026, pero perdió el punto extra en la tanda de penaltis.
Atlante venció 1-0 al Vancouver Whitecaps para tener un gran arranque en la Leagues Cup 2026.