Seattle Sounders vs Querétaro juegan el domingo 9de agosto en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.
- Partido: Seattle Sounders vs Querétaro
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: Apple TV
Seattle Sounders vs Querétaro: A qué hora ver el partido de la Leagues Cup 2026
El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Seattle Sounders vs Querétaro, en punto de las 13:30 horas.
Seattle Sounders vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido Seattle Sounders vs Querétaro se podrá ver en la plataforma Apple TV.
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- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Seattle Sounders y Querétaro en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Seattle Sounders vs Querétaro, en punto de las 13:30 horas.
Seattle Sounders y Necaxa perdieron en la Jornada 1, así que un triunfo le dará al ganador la posibilidad de seguir vivo en la competencia.