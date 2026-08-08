Seattle Sounders vs Querétaro juegan el domingo 9de agosto en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.

  • Partido: Seattle Sounders vs Querétaro
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lumen Field
  • Transmisión: Apple TV

Seattle Sounders vs Querétaro: A qué hora ver el partido de la Leagues Cup 2026

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Seattle Sounders vs Querétaro, en punto de las 13:30 horas.

Seattle Sounders vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido Seattle Sounders vs Querétaro se podrá ver en la plataforma Apple TV.

  • Partido: Seattle Sounders vs Querétaro
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lumen Field
  • Transmisión: Apple TV
Querétaro perdió en su debut en le Leagues Cup 2026
Querétaro perdió en su debut en le Leagues Cup 2026 (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

¿Cómo quedaron Seattle Sounders y Querétaro en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Seattle Sounders vs Querétaro, en punto de las 13:30 horas.

Seattle Sounders y Necaxa perdieron en la Jornada 1, así que un triunfo le dará al ganador la posibilidad de seguir vivo en la competencia.