Chivas vs FC Dallas se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-0 a favor del equipo de la MLS sobre los rojiblancos. Conoce las posibles alineaciones.
Chivas vs FC Dallas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Chivas vs FC Dallas es triunfo de 1-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Chivas 1-0 FC Dallas.
Chivas vs FC Dallas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Chivas vs FC Dallas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: José Castillo, Luis Romo y Daniel Aguirre
- Carrileros: Richard Ledezma, Bryan González
- Mediocampistas: Rubén González, Omar Govea y Efraín Álvarez
- Delanteros: Roberto Alvarado y Armando González
FC Dallas
- Portero: Jonathan Sirois
- Defensas: Nolan Norris, Sebastien Ibeagha y Osaze Urhoghide
- Mediocampistas: Bernard Kamungo, Patrickson Delgado, Kaick Ferreira, Shaq Moore, Joaquín Valiente y Ramiro
- Delantero: Petar Musa
Chivas vs FC Dallas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Chivas vs Dallas se miden en la Jornada 2 la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a las 19:00 horas. Transmiten Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV.
- Partido: Chivas vs Dallas
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: PayPal Stadium
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV