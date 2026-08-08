Chivas vs FC Dallas se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-0 a favor del equipo de la MLS sobre los rojiblancos. Conoce las posibles alineaciones.

Chivas vs FC Dallas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Chivas vs FC Dallas es triunfo de 1-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Chivas 1-0 FC Dallas.

Chivas vs FC Dallas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Chivas vs FC Dallas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: José Castillo, Luis Romo y Daniel Aguirre

Carrileros: Richard Ledezma, Bryan González

Mediocampistas: Rubén González, Omar Govea y Efraín Álvarez

Delanteros: Roberto Alvarado y Armando González

FC Dallas

Portero: Jonathan Sirois

Defensas: Nolan Norris, Sebastien Ibeagha y Osaze Urhoghide

Mediocampistas: Bernard Kamungo, Patrickson Delgado, Kaick Ferreira, Shaq Moore, Joaquín Valiente y Ramiro

Delantero: Petar Musa

Chivas vs FC Dallas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Chivas vs Dallas se miden en la Jornada 2 la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a las 19:00 horas. Transmiten Canal 5, TUDN, Apple TV e Imagen TV.