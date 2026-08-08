Inter Miami vs Rayados chocan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 18:00 horas. El partido del equipo de Lionel Messi lo transmite Apple TV.
- Partido: Inter Miami vs Rayados
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: Apple TV
Inter Miami vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
El sábado 8 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 con el partido Inter Miami vs Rayados.
Inter Miami vs Rayados: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
El partido Inter Miami vs Rayados podrá verse a las 18:00 horas en la Leagues Cup 2026.
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Apple TV transmite el partido del equipo de Lionel Messi ante Rayados.
- Partido: Inter Miami vs Rayados
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Inter Miami y Rayados en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Inter Miami derrotó 4-1 a San Luis en su debut en la Leagues Cup 2026, por lo que una victoria sobre Rayados lo acercaría a la siguiente ronda del torneo.
Rayados está obligado a ganar a Inter Miami para seguir con aspiraciones en la Leagues Cup 2026.