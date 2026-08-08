Inter Miami vs Rayados chocan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 18:00 horas. El partido del equipo de Lionel Messi lo transmite Apple TV.

Partido: Inter Miami vs Rayados

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nu Stadium

Transmisión: Apple TV

Inter Miami vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

El sábado 8 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 con el partido Inter Miami vs Rayados.

Inter Miami vs Rayados: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

El partido Inter Miami vs Rayados podrá verse a las 18:00 horas en la Leagues Cup 2026.

Apple TV transmite el partido del equipo de Lionel Messi ante Rayados.

Partido: Inter Miami vs Rayados

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nu Stadium

Transmisión: Apple TV

Rayados perdió ante Orlando City en su debut en la Leagues Cup 2026. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo quedaron Inter Miami y Rayados en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Inter Miami derrotó 4-1 a San Luis en su debut en la Leagues Cup 2026, por lo que una victoria sobre Rayados lo acercaría a la siguiente ronda del torneo.

Rayados está obligado a ganar a Inter Miami para seguir con aspiraciones en la Leagues Cup 2026.