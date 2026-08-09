Inter Miami vs Rayados iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este sábado 8 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Inter Miami vs Rayados terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Inter Miami 1-2 Rayados.

Inter Miami vs Rayados: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Inter Miami vs Rayados de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 2-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Inter Miami vs Rayados:

Minuto 32: Gol de Rodrigo de Paul (Inter Miami)

Minuto 47: Gol de Hugo Cuypers (Rayados)

Minuto 90: Gol de Diego Rossi (Rayados)

¿Contra quién vuelven a jugar Inter Miami y Rayados en la Leagues Cup?

Inter Miami disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a León.

Rayados, por su parte, enfrentará al Nashville con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.